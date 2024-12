ASSE : Le changement c'est vraiment maintenant ?

Le club des six de l'ASSE

À la trêve hivernale, il n'en reste plus qu'un. Un seul joueur de l'ASSE a été titularisé à chaque match (toutes compétitions confondues) depuis le début de saison. Il s'agit de Zuriko Davitashvili (16 titularisations). Avant le match de Coupe de France, il était logiquement accompagné de Gautier Larsonneur, qui a laissé sa place dans les cages à Brice Maubleu le temps du match contre Marseille.

Gautier Larsonneur a donc été titularisé à 15 reprises tandis que Dylan Batubinsika et Pierre Ekwah, eux, ont débuté 13 matchs. Pour le reste, Yunis Abdelhamid, Dennis Appiah et Léo Pétrot ont eux aussi atteint le cap des 10 titularisations, respectivement 12, 11 et 10.

Au final, seuls six joueurs ont disputés plus de 1000 minutes de jeu depuis le début de saison (soit une moyenne de plus de 62 minutes par match) : Larsonneur, Davitashvili, Batubinsika, Ekwah, Appiah et Abdelhamid. Gautier Larsonneur est le joueur qui a le plus joué cette saison (1350 minutes) juste devant Zuriko Davitashvili et ses 1327 minutes de jeu.