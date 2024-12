Alors que l'ASSE peut compter sur ses supporters dans la course au maintien, l'acteur à la côte internationale Timothée Chalamet soutient le club du forez. Celui qui a joué dans Dune ou encore Interstellar raconte une anecdote insolite.

Fan de l'ASSE depuis toujours

Natif de New York, Timothée Chalamet a grandi dans une famille franco-américaine. S'il étudiait aux États-Unis, le petit Chalamet développait sa passion pour l'ASSE lors de vacances régulières au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. "C'est l'équipe de foot de mon enfance", témoignait l'acteur pour l'émission de télévision Quotidien début 2024.

Timothée Chalamet s'était déjà affiché avec la tunique verte à de nombreuses reprises. En 2019, l'acteur se pointait sur la chaîne NBC avec le maillot Stéphanois de la saison 2017-2018 offert par Loïc Perrin. Ce dernier distribuait même des écharpes et des casquettes de l'ASSE en février 2024 à l'occasion de la promotion de son nouveau film Dune partie 2.

"L'équipe que je soutiens le plus au monde"

Dans un entretien accordé au média View, Timothée Chalamet a remis une couche sur sa passion pour l'équipe couronnée dix fois championne de France.

"À Saint-Étienne, tu as poursuivi l'équipe sur une colline jusqu'à l'hôtel à vélo ? " Lui demande alors le journaliste en question. Mais dans un premier temps surpris par la question, l'acteur franco-américain raconte.

Timothée Chalamet : "Mais de quel monde as-tu trouvé ça (rire) ? J'ai suivi l'équipe là-haut. Je les ai juste suivis. Bafetimbi Gomis, Dimitri Payet. C'était cette génération de joueurs de l'ASSE. Je suis un grand fan de Saint-Étienne. Probablement l'équipe que je soutiens le plus au monde. Plus que les New York Knicks (ndlr : équipe américaine de basket-ball)."