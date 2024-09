Ce week-end l’ASSE a battu Lille et ouvert son compteur de points et de buts en Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont même quitté la dernière place du classement. Lors de la rencontre les Verts ont pu retrouver Rémy Cabella. Un de ses anciens coéquipiers dans le Forez a lancé une procédure contre son club.

L’ASSE va retrouver d’anciennes têtes en Ligue 1

Pour son retour dans l’élite, l’ASSE va affronter une poignée de joueurs qui ont porté le maillot vert à une époque. Les stéphanois ont déjà pu croiser la route de Mahdi Camara avant la trêve. Plus récemment, ils ont battu le LOSC de Rémy Cabella sur le score de 1-0. D’autres clubs comptent d’anciens Verts dans leur rangs. Montpellier est le club qui en compte le plus avec Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Falaye Sacko. Les 3 hommes occupent la dernière place du classement, une position qui ne leur est pas inconnue. En effet, ils auront passé une longue période à cette place lors de leur dernière saison à l’ASSE. Jean-Eudes Aholou et Lois Diony sont également chez un concurrent des Verts, puisqu’il évoluent à Angers.

L’ASSE pas certaine de retrouver Diony

Homme fort de la remontée du SCO dans l’élite, Loïs Diony n’avait pas manqué de chambrer le peuple vert. Au final, les Verts sont remontés 2 semaines plus tard. Depuis l’attaquant ne vit pas de beaux jours en Anjou. Alexandre Dujeux ne compte pas sur l’ancien numéro 9 de l’ASSE. Le joueur a été envoyé en réserve avec Adrien Hunou.

Les 2 joueurs ont décidé de saisir la commission juridique de la LFP pour être réintégrés parmi le groupe professionnel. Selon Ouest France, l’ancien attaquant de l’ASSE souhaite désormais quitter Angers. L’entraîneur du SCO a annoncé réintégrer prochainement les 2 attaquants d’ici quelques jours. Avant d’être envoyé en réserve, Loïs Diony avait participé à quelques minutes de la première journée face à Lens.