Une semaine après avoir glané son second point à l'extérieur de la saison, l'ASSE défie ce week-end le LOSC de Bruno Genesio. Une rencontre, pour la 20ᵉ journée de Ligue 1, qui ne sera pas une mince affaire pour les Stéphanois.

L'ASSE en quête de points en Ligue 1

Les joueurs d'Eirik Horneland passaient la semaine au chaud avant la réception des Dogues. Car désormais 15ᵉ du championnat, l'ASSE terminait la 19ᵉ journée de Ligue 1 en dehors de la zone rouge grâce au point glané à Auxerre.

Mais avec un seul petit point d'écart sur Rennes (16e), Saint-Etienne se doit d'engranger des points face à un calendrier chargé (Rennes, Marseille, Nice). La bande à Eirik Horneland pourrait effectuer une bonne opération ce samedi, tandis que Montpellier affronte Lens et Angers accueille Le Havre.

Eirik Horneland en conférence de presse : "On a eu que quatre jours pour préparer ce match. On a mis beaucoup d’intensité à l’entraînement. Cette semaine, physiquement, les joueurs répondent bien. J’espère que ça se verra contre Lille !"

Le LOSC se relance avec la LDC

Les joueurs de Bruno Génésio mettaient fin, le 21 janvier dernier face à Liverpool, à une série de 21 rencontres TCC sans défaites. Mais si ces derniers s'inclinaient pour la première fois en Ligue depuis septembre 2024 face à Strasbourg, les Lillois se sont relancés en Ligue des Champions cette semaibe.

Une rencontre à sens unique, dans laquelle les Dogues marquaient de la quatrième à la 80ᵉ minute de jeu (6-1). Le LOSC semble alors en pleine confiance, avant de recevoir les Verts ce samedi.

Le Petit Lillois : "Avant la victoire face à Feyenoord, le LOSC restait sur deux défaites consécutives. Et pourtant, même après cet exploit (6-1), Bruno Genesio a rappelé l'importance du match à venir. Lille se souvient très bien de ce qui s'était passé lors de son déplacement à Geoffroy Guichard et n'a vraiment pas envie de revivre le même scénario. L'objectif, c'est de relancer la machine en championnat. parce que l'île vise le podium, l'île ambitionne de toucher ce podium et qu'il y a une question d'enjeu comptable où c'est une question de demeure finalement aussi ce match."

"Un collectif puissant dans l'état d'esprit"

Cependant, le coach lillois devra composer avec une multitude d'absences ce weekend. Bruno Genesio est amputé d’Edon Zhegrova et de Benjamin André, suspendu. Auxquel s'ajoute une longue liste de joueurs inaptes pour l'opposition (Ismaily, Matias Fernandez-Pardo, Nabil Bentaleb, Samuel Umtiti, Tiago Santos).

Le Petit Lillois : "Lille est forcément meilleure avec Benjamin André et Edon Zhegrova. Mais ces absences ne nous inquiètent pas réellement. Lille est obligée de composer avec énormément de blessés depuis le début de la saison. En conséquence, un collectif puissant s'est forgé dans l'état d'esprit. Chaque joueur a pu se montrer à un moment donné. On peut même penser à Mohamed Bayo qui ces deux derniers matchs réalise de bonnes performances. Tout le monde est impliqué et a envie de se donner pour le club."

Votre avant-match vidéo !

Comme chaque semaine, votre média Peuple Vert vous propose son avant-match. Point mercato, et retour sur les enjeux de la rencontre.