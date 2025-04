Les U16 de l’ASSE entament ce vendredi leur parcours dans le prestigieux Tournoi de Montaigu. Un rendez-vous incontournable pour jauger les meilleurs centres de formation français.

Le Tournoi de Montaigu est un classique du printemps pour les jeunes talents du football français. Et cette année encore, les Verts y prennent part avec une équipe U16 ambitieuse. Placée dans le groupe B, l’AS Saint-Étienne devra se frotter à des adversaires de haut niveau : le RC Lens, le FC Nantes et l’OGC Nice.

Les Stéphanois du coach Kévin De Jésus débutent leur tournoi ce vendredi à 17h face au RC Lens, un premier test important contre une équipe toujours redoutable dans les compétitions jeunes. L’intensité sera au rendez-vous dès cette première affiche de deux périodes de 25 minutes.

Double confrontation samedi : Nantes le matin, Nice l'après-midi

Le samedi s’annonce chargé pour les Verts, avec deux matchs au programme. À 10h30, ils défieront le FC Nantes, un autre grand nom de la formation française, reconnu pour son jeu collectif et la qualité de ses jeunes éléments.

À peine le temps de souffler qu’il faudra enchaîner dès 16h30 contre l’OGC Nice. Les Aiglons, eux aussi réputés pour leur centre de formation, proposeront un défi technique et athlétique aux jeunes stéphanois. Une journée cruciale pour espérer accéder aux phases finales.

Objectif pour l'ASSE : les phases finales dimanche et lundi

En fonction de leurs résultats en phase de groupes, les jeunes Verts pourront disputer les phases finales programmées dimanche et lundi. L’objectif est clair : aller le plus loin possible dans la compétition, montrer la progression de la génération U16 et affirmer la qualité du travail mené à l’Étrat.

Ce tournoi est également une vitrine exceptionnelle pour les joueurs, souvent observés par les recruteurs et sélectionneurs nationaux. Une belle occasion de se faire remarquer !

Une victoire en ouverture !

XI de départ : R. Fuleki - Lengi, Kasia, Assoumani, Jolivet - Thouilleux, Mansouri (puis Foray), Traoré - Roche, Piskor (puis Royet), Vibert (puis Bagelli).

À 17h, les Verts jouaient contre Lens et vont prendre le match par le bon bout avec un penalty transformé par Nathan Kasia qui ouvre bien son pied. 15 minutes de jeu et 1-0 pour les joueurs de Kévin De Jésus. C'est le score à la pause. Comme lors du premier acte, les Verts vont marquer après vingt minutes de jeu. Suite à un bon pressing de Mahé Royet, il profite d'une erreur défensive pour se présenter face au gardien et gagner son duel. 2-0 ! À deux minutes de la fin du match, Assoumani concède un penalty et Lens recolle 2-1 ! Les quatre minutes de temps additionnel n'y changeront rien, l'ASSE s'impose !