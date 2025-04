Zuriko Davitashvili grandit doucement sous le maillot de l’ASSE. Classé parmi les meilleurs joueurs nés en 2001 ou après en nombre de matchs joués en carrière selon la lettre hebdomadaire du CIES Football Observatory, le Géorgien incarne le virage souhaité par Kilmer Sport Ventures.

Avec 275 matchs professionnels disputés à seulement 23 ans, Zuriko Davitashvili fait mieux que Saliba, Martinelli ou encore Ugarte. Lancé dans le grand bain à seulement 16,6 ans, le milieu offensif géorgien affiche une régularité impressionnante : 36,5 matchs en moyenne par saison, preuve de sa constance et de sa fiabilité.

Aujourd’hui cadre de l’AS Saint-Étienne version Ligue 1, Davitashvili s’impose comme un maillon fort du système de Eirik Horneland. Sa maturité, son leadership technique et son vécu international apportent une vraie plus-value aux Verts, fraîchement promus mais déjà ambitieux.

Davitashvili, un atout rare dans l’élite

Peu de joueurs de son âge peuvent se targuer d’un tel vécu. Dans une Ligue 1 en quête d’équilibre entre jeunesse et expérience, Davitashvili coche toutes les cases. Capable de jouer sur les ailes ou dans l’axe, travailleur défensif, créateur et provocateur balle au pied, il fait figure de joueur "complet".

Voir un joueur de l’ASSE figurer dans un classement mondial dominé par les clubs de Premier League, Serie A et Liga est une belle vitrine pour le club forézien. Cela montre que l’ASSE, malgré son récent passage en Ligue 2, sait repérer et faire progresser des profils compétitifs au plus haut niveau.

Une trajectoire prometteuse sous Horneland

La présence de Zuriko Davitashvili dans ce top 20 mondial des joueurs nés après 2001 ayant disputé le plus de matchs pros témoigne de son parcours exceptionnel. Et avec un entraîneur aussi rigoureux et exigeant que Horneland, le Géorgien pourrait bien franchir un nouveau cap cette saison.

Déjà très en vue lors des premières journées de Ligue 1, il pourrait rapidement devenir l’un des visages forts du projet stéphanois. Ambitieux, travailleur et décisif, il incarne à merveille cette ASSE de retour dans l’élite.