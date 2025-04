À trois jours du derby, l’OL s’est incliné à Old Trafford ce jeudi soir pour son quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United. Un match à cruel dont l’issue pourrait influencer la confrontation dominicale face à l’ASSE. Les lyonnais devront faire dans leur gardien pour cette rencontre.

Après un match aller spectaculaire (2-2), les Lyonnais se rendaient en Angleterre avec l’espoir de valider leur ticket pour les demi-finales. Mais sur la pelouse de Manchester United, les hommes de Paulo Fonseca savaient qu’il leur faudrait un véritable exploit pour poursuivre leur parcours européen.

Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre revêtait une importance cruciale pour l’OL, dans un contexte de pression financière. Une qualification européenne était vue comme un levier potentiel pour redresser les comptes du club. Un enjeu de taille, auquel s’ajoutaient la densité du calendrier, la charge mentale et l’intensité du match… autant de facteurs que l’ASSE observait avec attention.

Quel OL se présentera dimanche à Geoffroy-Guichard ?

À Saint-Étienne, on suivait de près la prestation lyonnaise. À 72 heures du derby, chaque détail sur l’état physique et mental des joueurs adverses compte. Un match éprouvant, voire une fin de match frustrante à Manchester, pourrait peser lourd dans les jambes et les têtes lyonnaises ce week-end. Eirik Horneland et son staff ne manqueront pas de disséquer la rencontre.

Un scénario cruel pour l’OL

Le quart de finale retour a tenu toutes ses promesses dans un match renversant. Mené 2-0 après des buts de Ugarte et Dalot, Lyon est revenu au score grâce à Tolisso et Tagliafico. Puis Cherki, suivi d’un penalty transformé par Lacazette, a permis à l’OL de passer devant (2-4). Bruno Fernandes a réduit l’écart sur penalty, relançant Manchester (3-4).

La prolongation a viré au cauchemar : Mainoo à la 120e minute puis Maguire à la 121e ont anéanti les espoirs de qualification des Gones (score cumulé : 7-6). Un dénouement déchirant pour l’OL, qui abordera le derby marqué physiquement et mentalement.

Lucas Perri absent pour le derby

Ce vendredi, L’Équipe nous apprend que l’OL affrontera l’ASSE sans Lucas Perri. Le portier lyonnais a pris la direction du Brésil où sa femme est sur le point d’accoucher. Rémy Descamps sera donc chargé de garder les buts des gones.