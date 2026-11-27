En pleine trêve internationale, les féminines de l’ASSE affrontaient Toulouse ce vendredi. Un rendez-vous amical face à une formation d’Arkema Première Ligue pour entretenir leur excellente dynamique. (2-2)

Promues en Arkema Première Ligue à l’issue de la saison dernière, les Toulousaines retrouvaient une formation stéphanoise désireuse de les imiter. Cette rencontre amicale permettait aux Violettes de conserver du rythme durant la trêve internationale.

De leur côté, les joueuses de Yannick Chandioux abordaient cette confrontation avec le plein de confiance. Toujours invaincues en championnat, les Amazones restent sur six victoires consécutives en Seconde Ligue. Dimanche dernier, les Stéphanoises ont également réussi leur entrée en Coupe de France, en s’imposant largement à Guéret (0-13).

Chandioux donne sa chance à la jeunesse stéphanoise

XI de départ : Templier – Delcroix, Sierra, Blanchard, Belhout-Achi – Bataillard, Prépont – Chamsoudine, Cambot (c), Isgrig – Scannapieco.

Yannick Chandioux conserve son traditionnel 4-2-3-1, tout en procédant à plusieurs changements. Après une période délicate, Templier retrouve les cages stéphanoises. L’occasion pour la gardienne des Amazones de retrouver du rythme et de reprendre confiance face à une formation de Première Ligue.

Dans l’entrejeu, la jeune Thaïs Prépont accompagne Bataillard. Une belle opportunité pour la pensionnaire du groupe U19 de s’illustrer auprès du groupe professionnel. Capitaine des Vertes, Sarah Cambot est repositionnée en meneuse de jeu, derrière Dona Scannapieco. Chamsoudine et Isgrig animent les couloirs, l’Américaine prenant place sur le flanc gauche.

Chamsoudine confirme son excellente dynamique !

Les Toulousaines prennent les devants en première période sur penalty. Les Stéphanoises réagissent toutefois par l’intermédiaire d’Hanna’a Chamsoudine, qui remet les deux formations à égalité.

Arrivée en fin d’été après un essai concluant, Hanna’a Chamsoudine traverse une période particulièrement prolifique. Auteure d’un triplé face à Annecy en Régional 1, l’attaquante s’est offert un quadruplé face à Saint-Julien-Chapteuil en Coupe LAuRAFoot (1-4). Sept réalisations en deux rencontres avec la réserve, avant de confirmer sa belle dynamique face à une formation de Première Ligue !

Les Vertes accrochées en fin de rencontre

Au retour des vestiaires, les joueuses de Yannick Chandioux prennent l’avantage grâce à une réalisation de Lorna Chicha-Douvier. Les Amazones sont toutefois rejointes au score dans les derniers instants de la rencontre par les Toulousaines.

Les deux formations se quittent finalement dos à dos (2-2). Un résultat encourageant pour les Stéphanoises, qui démontrent une nouvelle fois leur capacité à rivaliser avec une formation de l’élite. De bon augure avant un mois de décembre particulièrement chargé !

Trois déplacements dans trois compétitions pour les Vertes !

Après cette parenthèse amicale, les Stéphanoises devront patienter jusqu’au mercredi 9 décembre pour retrouver la compétition. Les Amazones se déplaceront au Havre (15h) pour leur dernière rencontre de la phase de groupes de Coupe LFFP.

Quatre jours plus tard, les Vertes se rendront à Montauban (D3) à l’occasion du deuxième tour fédéral de Coupe de France. Enfin, le dimanche 20 décembre à 14h30, l’ASSE se déplacera à Grenoble pour son retour en Seconde Ligue. Avec l’ambition de prolonger sa série de six victoires consécutives avant la trêve hivernale !