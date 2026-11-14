Après leur succès à Lille (0-1), les Vertes recevaient Nice ce samedi au stade Salif-Keita. Toujours invaincues, les joueuses de Yannick Chandioux se sont imposées grâce à Tyler Isgrig (1-0). Une sixième victoire consécutive qui conforte leur première place avant une longue interruption du championnat.

L’OGC Nice abordait cette rencontre à la dixième place, avec seulement cinq points en huit journées. Après un nul inaugural contre Cannes (1-1), les Azuréennes avaient rapidement rencontré des difficultés. Battues à Auxerre (2-0), elles avaient ensuite accroché Lille (0-0), avant de décrocher leur unique victoire contre Bourges (1-0). Mais la dynamique s’était depuis dégradée. Les Niçoises restaient sur quatre défaites consécutives face à Grenoble (1-0), Roubaix-Wervicq (0-4), Thonon Évian (3-1) et Le Mans (0-1). Avec seulement trois buts inscrits pour douze encaissés, elles possédaient l’attaque la moins efficace du championnat. Un bilan inquiétant avant ce déplacement chez les leaders.

De leur côté, les Vertes poursuivaient leur excellente dynamique. Après deux nuls pour débuter le championnat, les joueuses de Yannick Chandioux avaient enchaîné cinq victoires consécutives. Leur dernier succès, arraché sur la pelouse de Lille (0-1), avait toutefois été particulièrement difficile. Longtemps dominées, les Stéphanoises avaient pu compter sur une Ithaisa Viñoly décisive et un but tardif d’Héloïse Mansuy. Une victoire que Chandioux avait lui-même qualifiée de « petit hold-up ». Mais les trois points avaient permis aux Amazones de conforter leur première place avec dix-sept unités. Le Mans suivait à deux longueurs, Roubaix à trois. Comme nous l’évoquions dans notre bilan de la huitième journée, la concurrence restait particulièrement serrée. Face à Nice, les Vertes entendaient donc poursuivre leur série et creuser davantage l’écart avant la trêve du championnat.

La composition de l’ASSE face à Nice

XI de départ : Viñoly – Sierra – Blanchard – Kack – Couasnon – Bataillard – Mansuy – Cambot (c) – Žufánková – Isgrig – Scannapieco

Les semaines passent, mais Yannick Chandioux reste fidèle à son 4-2-3-1. Un dispositif qui continue de porter ses fruits, les Vertes étant toujours invaincues en championnat. Si la charnière centrale reste inchangée, les deux couloirs défensifs connaissent quelques ajustements. Roxane Couasnon et Pauline Sierra retrouvent une place de titulaire, au détriment de Louna Belhout-Achi et Céleste Delcroix.

Au milieu, Chandioux reconduit le duo Bataillard-Mansuy, tandis que Sarah Cambot retrouve le rôle de meneuse de jeu. Sur l’aile droite, Jana Žufánková est préférée à Inna Hlushchenko. Enfin, Dona Scannapieco retrouve une place dans le onze de départ, une première depuis la réception du Mans en Coupe LFFP, le 21 octobre dernier.

Les Vertes étouffent Nice, Isgrig montre la voie !

Coup d’envoi au stade Salif-Keita ! Et comme la semaine dernière à Lille, Ithaisa Viñoly doit rapidement s’employer. La gardienne espagnole réalise une superbe parade pour détourner en corner une frappe puissante des Niçoises (4e) ! Les Vertes ne tardent pas à réagir. Sur un long corner de Tyler Isgrig, Héloïse Mansuy surgit au second poteau. Un scénario qui rappelle forcément la victoire à Lille ! Mais cette fois, la milieu stéphanoise ne parvient pas à ajuster sa reprise (11e).

Les Amazones accélèrent et finissent par trouver la faille ! Sarah Cambot initie un joli mouvement sur le côté droit et repère parfaitement l’appel de Tyler Isgrig. La capitaine adresse un centre précis à l’Américaine, qui s’élève pour reprendre le ballon de la tête. Sa tentative file dans le petit filet opposé, hors de portée de la gardienne niçoise (1-0, 15e) ! Une ouverture du score méritée qui lance idéalement les Stéphanoises.

Et les Vertes ne comptent pas s’arrêter là ! Jana Žufánková et Héloïse Mansuy passent tout près de faire le break en l’espace de deux minutes. La Tchèque profite d’abord d’un centre de Cambot mal repoussé par la défense, mais sa frappe manque le cadre (19e). Dans la foulée, un cafouillage sur corner offre une occasion en or à Mansuy. À bout portant, la milieu stéphanoise pense doubler la mise, mais la gardienne réalise une parade miraculeuse (20e) !

Les Niçoises prennent l’eau et les occasions s’enchaînent ! Sur un coup franc de Cambot, Dona Scannapieco s’élève et reprend le ballon de la tête, sans trouver le cadre (27e). Quelques minutes plus tard, la capitaine lance parfaitement Žufánková dans la profondeur. La Tchèque file vers le but et semble partie pour défier la gardienne. Mais une défenseure niçoise réalise un excellent retour et détourne sa tentative en corner (30e) !

Particulièrement inspirée, Sarah Cambot continue de faire vivre un véritable calvaire à la défense azuréenne. Après un joli numéro à l’entrée de la surface, la capitaine décoche une frappe enroulée. Vigilante, la gardienne repousse le ballon en corner (38e). Sur celui-ci, Isgrig trouve la tête de Julie Blanchard, idéalement placée dans la surface. Mais sa reprise manque de puissance et termine dans les bras de la portière niçoise (39e).

Les Stéphanoises poussent jusqu’au bout de cette première période. Dans le temps additionnel, un nouveau cafouillage sur corner provoque les protestations de Cambot, qui réclame une main dans la surface. Mais l’arbitre ne bronche pas (45e+2).

Les deux formations regagnent finalement les vestiaires sur le score de 1-0. Après une première alerte niçoise, les Amazones ont complètement pris les commandes de la rencontre. Maîtresses du ballon, elles ont multiplié les offensives et constamment mis leurs adversaires sous pression. Un seul regret à la pause, celui de ne pas avoir concrétisé cette domination par un deuxième but.

Les Amazones à la recherche du break !

Les Amazones repartent sur les mêmes bases dès le retour des vestiaires ! Dona Scannapieco remise intelligemment en retrait pour Tyler Isgrig. L’Américaine tente sa chance à l’entrée de la surface, mais sa frappe manque le cadre (50e). Les Vertes poursuivent leurs offensives et passent tout près du break ! Idéalement servie au second poteau, Jana Žufánková reprend le ballon à bout portant. Mais le montant vient sauver les Niçoises, qui échappent une nouvelle fois au deuxième but stéphanois (53e) !

Décidément, la réussite fuit les Amazones ! Sur un nouveau corner, Ninon Blanchard s’élève et place une tête qui vient s’écraser sur la barre transversale (63e) ! Deux montants touchés en dix minutes, et toujours ce petit but d’avance pour les Stéphanoises.

Mais les Niçoises n’ont pas dit leur dernier mot ! Sur un centre flottant qui menace de la lober, Ithaisa Viñoly réalise une parade exceptionnelle en reculant pour repousser le danger (65e) ! Une minute plus tard, l’Espagnole doit encore s’employer. Cette fois, elle s’impose dans les airs et parvient à se saisir du ballon en deux temps (66e). Deux interventions précieuses qui permettent aux Vertes de conserver leur avantage malgré le réveil azuréen.

À vingt minutes du terme, Yannick Chandioux décide d’apporter du sang neuf à son attaque. Jana Žufánková cède sa place à Inna Hlushchenko (70e). L’Ukrainienne entre en jeu pour apporter sa percussion et tenter de faire définitivement le break. Mais les minutes défilent et l’ASSE ne parvient toujours pas à se mettre à l’abri. Chandioux procède alors à un double changement. Dona Scannapieco et Tyler Isgrig quittent la pelouse, remplacées par Hanna’a Chamsoudine et Louna Belhout-Achi (82e). Deux nouvelles entrées pour apporter de la fraîcheur aux Stéphanoises, toujours sous la menace d’une égalisation.

Malgré quelques dernières offensives niçoises, les Stéphanoises parviennent à conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final (1-0) ! Largement dominatrices, les Vertes peuvent regretter leur manque de réalisme, après avoir notamment touché les montants à deux reprises. Mais le but de Tyler Isgrig suffit au bonheur des Amazones ! Une sixième victoire consécutive en championnat qui leur permet de prolonger leur invincibilité et de conforter leur première place avec vingt points. De quoi aborder sereinement la longue interruption de la Seconde Ligue !

Plus d’un mois sans championnat pour les Vertes !

Après ce sixième succès consécutif face à Nice (1-0), les Stéphanoises vont devoir patienter avant de retrouver la Seconde Ligue. Prochain rendez-vous le dimanche 20 décembre, avec un déplacement à Grenoble pour la dixième journée. Les Amazones abordent cette longue interruption dans les meilleures conditions. Toujours invaincues, elles confortent leur première place avec vingt points en huit rencontres.

Mais les joueuses de Yannick Chandioux ne resteront pas inactives ! Dès le dimanche 22 novembre à 15h, elles feront leur entrée en Coupe de France face à l’ES Guérétoise, pensionnaire de Régional 2. En cas de qualification, elles retrouveront le vainqueur du duel entre l’Aviron Bayonnais (R1) et Montauban (D3), les 12 ou 13 décembre. Entre-temps, les Vertes se déplaceront au Havre, le 9 décembre à 15h, pour leur dernier match de poule en Coupe LFFP. Deux compétitions qui permettront aux Stéphanoises d’entretenir leur rythme avant de retrouver Grenoble. Avec l’ambition de poursuivre leur excellente dynamique dans la course à la montée !