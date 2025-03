Après le match nul concédé samedi dernier face à Angers (3-3), l'ASSE accueillait Nice dans le Chaudron, ce samedi à 17 heures. Une rencontre disputée sur les antennes de beIN Sports. Voici les tops et flops de cette affiche.

Les hommes du Forez voulaient leur revanche après la débâcle du match aller 8-0. Mais malheureusement pour eux, l’entame de match est Niçoise.

Une première période en deux temps

Nice veut vite prendre les commandes. Dès le premier coup franc, Larsonneur doit s’employer. Il réalise une double parade miraculeuse. Mais à la 9ᵉ minute, Rosario ouvre le score de la tête : 1-0 pour Nice. Ce but va réveiller les Verts, qui mettent ensuite le pied sur le ballon.

Et les hommes d’Horneland vont être récompensés. Stassin est lancé en profondeur, le belge trouve Moueffek, qui lui remet le ballon pour marquer dans une cage vide. 1-1. C’est le score à la mi-temps.

Une deuxième cauchemardesque

Nice va afficher un tout autre visage en seconde période. Stassin se procure une grosse occasion, dès l’entame de seconde mi-temps, mais Bulka va s’imposer. À la 50ᵉ minute, sur un corner joué à deux, Clauss centre fort devant le but et Nadé trompe la vigilance de son gardien. Contre son camp… 2-1 désormais pour Nice.

L’ASSE souffre, mais va avoir une jolie occasion, Appiah centre pour Davitashvili qui place une tête hors du cadre. Guessand va ensuite sceller le sort du match. 1-3, c'est le score final. Saint-Etienne s’incline et va devoir absolument prendre des points lors des deux prochaines rencontres contre Le Havre et Montpellier, deux équipes qui jouent, elles aussi, le maintien.

Les Tops de l’ASSE

Benjamin Bouchouari

Une nouvelle fois, ce samedi, le milieu de terrain stéphanois a fait un match plein. Par sa qualité technique, Bouchouari a souvent été le lanceur des attaques stéphanoises. Défensivement comme offensivement, le numéro 6 de l’ASSE était partout contre les Niçois.

Le but de Stassin

Il porte son total à 5 buts désormais depuis le début de la saison. L’attaquant espoir belge a même fait trembler pour la deuxième fois en trois matchs les filets. Soulignons aussi sa générosité dans l’effort, ce qui peut parfois expliquer quelques déchets techniques pour l’avant-centre stéphanois.

La première période

Malgré une entame de match encore une fois loupée avec un but encaissé après moins de dix minutes de jeu, les Verts se sont ensuite bien remobilisés pour revenir au score. Offrant un premier acte plein d’espoir pour la suite du match, en vain.

Les flops de l’ASSE

La deuxième période

Si la première a été une réussite, il est difficile de dire la même chose pour la suivante. Tant les hommes de Franck Haise ont dominé. Dans les duels comme dans l’utilisation du ballon, les Niçois ont clairement accéléré en seconde mi-temps. Et les Verts n'ont pas trouvé de solutions...

Les entrants

Bernauer, Mouton, Boakye et Appiah sont les 4 Stéphanois à être rentrés en jeu en seconde période. Malheureusement, ils n’auront rien apporté de plus à leur équipe. Difficile d’espérer ensuite renverser un match si les remplaçants ne sont pas à la hauteur. En tout cas, une chose est sûre, ce n’est pas la première fois cette saison que les changements ne sont pas performants...

L'ASSE stagne

Avec 1 point pris sur les 5 derniers matchs, le club du Forez n'avance guère au classement, laissant la possibilité aux clubs derrières de pouvoir recoller et aux équipes devant de prendre de l’avance. Si jusqu’à présent l’ASSE s’en sortait bien, cette fois-ci la tendance s’est inversée.

Les Verts relégables

Avec la défaite contre Nice, Horneland et les siens laissaient la possibilité au Havrais de les dépasser en cas de victoire contre Lens. Et c’est ce qui s’est passé. Le HAC s’est imposé 3-4 dans le nord de la France. L’ASSE est donc avant-dernier (19 points) et relégable avec 1 point de retard sur Le Havre (20) désormais barragiste. Montpellier, dernier avec 15 unités, a la possibilité de se rapprocher des Stéphanois. Le MHSC accueillera Rennes ce dimanche à 17 h 15.

Quentin Verchère