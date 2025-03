Après le choc historique entre Nice et l’ASSE, retrouvez les premières réactions des joueurs stéphanois et du staff sur France Bleu Saint-Etienne. Débrief à chaud, analyses et déclarations marquantes, Horneland s'est exprimé en conférence de presse d'après match.

Un mot Sissoko ? "Depuis le 22 décembre, Ibrahim Sissoko a été suspendu. Il n'a pas pu avoir des minutes de jeu. Il va recommencer à reprendre la compétition avec l'équipe réserve pour retrouver sa condition. Sur la ligne offensive, on a fait le choix de s'appuyer sur Lucas Stassin et Djylian Nguessan. On a aussi retenu Yvann Maçon et Aimen Moueffek en sachant qu'ils ne pouvaient pas jouer les 90 minutes. On s'attendait donc à faire des remplacements. Maxime est arrivé blessé, 2 semaines avant de nous rejoindre. Il a joué en réserve puis comme arrière droit contre Angers. On sait que Batubinsika est suspendu contre le Havre. On essaie de le mettre en situation. Depuis qu'il est arrivé, il est de mieux en mieux et on fait en sorte qu'il soit le mieux possible pour la semaine prochaine."

Trois buts avec un marquage contestable, une explication ? "Je trouve que sur la première période, on a bien défendu. À partir du moment où les lignes se sont espacées, c'est difficile d'être agressif sur le porteur de balle. Ce sont plutôt les distances entre les lignes qu'il faut qu'on corrige. Quand on regarde le classement, les deux matchs à venir sont très importants pour nous. Il faut qu'on joue ces matchs avec un état d'esprit combatif sans se mettre plus la pression que ça !"

Un mot sur les entames ? "C'est difficile à expliquer. En dehors de cette première occasion et ce but, je trouve qu'on n'a pas concédé tant d'occasions que ça à Nice. Malgré tout, c'est une situation qui se répète et qui nous met en difficulté. La réponse sur nos difficultés défensives, on l'a montré en première période. En revanche, en deuxième période, on a manqué de lien et c'est ce qui nous a fait perdre le contrôle. Quand les lignes du bloc sont très espacées, cela rend plus difficile le contrôle du match.