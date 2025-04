Sorti sur blessure face à l’ASSE, Corentin Tolisso pourrait finalement faire son retour dès ce week-end contre Rennes. Un scénario étonnant.

Dimanche dernier, le derby entre l’ASSE et l’OL avait laissé l'Olympique Lyonnais et ses supporters dans l’inquiétude. Touché au genou droit après une semelle appuyée de Lucas Stassin – sanctionnée d’un carton rouge transformé en jaune après intervention du VAR – Corentin Tolisso avait quitté la pelouse du stade Geoffroy-Guichard prématurément. La crainte d’une rupture des ligaments croisés avait été paratgé sur tous les médias existants. De quoi menacer la fin de saison du milieu de terrain formé à l’OL ! Pourtant, le verdict médical s’est révélé bien plus rassurant : pas de lésion grave, mais une blessure légère nécessitant simplement une reprise individualisée. Depuis, Tolisso a multiplié les séances de soins, alimentant les spéculations sur sa disponibilité pour le prochain match.

Corentin Tolisso : un retour déjà envisageable

Alors que l’hypothèse d’une absence prolongée circulait en début de semaine, la situation a pris une toute autre tournure. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a confirmé que Tolisso reste le seul incertain pour la réception de Rennes, ce samedi. « L’unique doute, c’est Corentin. On va voir demain s’il peut s’entraîner. Il est fort, il veut aider l’équipe. Nous devons évaluer ensemble si prendre le risque est raisonnable », a expliqué le coach portugais. Une déclaration qui laisse clairement la porte ouverte à une présence de l’international français dans le groupe, malgré l’absence d’entraînement collectif cette semaine.

Une gestion prudente mais optimiste de la part de l’OL

Ce possible retour express de Corentin Tolisso serait un atout pour l’OL dans la lutte pour les places européennes. Plus de peu que de mal pour le milieu de terrain touché par Lucas Stassin dont on prédisait rapidement la fin de saison après le derby... Le dernier mot reviendra toutefois à la séance de vendredi, décisive pour trancher. Mais le joueur est bel et bien de retour.

Source : L’Équipe