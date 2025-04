L’ASSE se déplace à Strasbourg avant de recevoir Monaco. Face à un calendrier relevé, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur pour espérer rester en Ligue 1. Monaco devra faire sans un de ses atouts dans l'entrejeu.

L’AS Saint-Étienne aborde une semaine charnière dans sa lutte pour le maintien. Ce samedi après-midi, les Verts se déplacent sur la pelouse de Strasbourg, solide et en forme depuis le début de l’année 2025. Cette rencontre sera suivie par la réception de l’AS Monaco, actuel 3e du championnat, qui lutte pour décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Avec 16 victoires, 6 nuls et 8 défaites, Monaco totalise 54 points et s’accroche à sa place sur le podium. Le club de la Principauté veut sécuriser sa qualification européenne, avec un calendrier à venir plutôt favorable : Le Havre, l’ASSE, l’OL et Lens. De quoi entretenir l’ambition de terminer dans le Top 4.

L’ASSE n’a plus le choix : gagner ou descendre

Côté stéphanois, le temps n’est plus à la réflexion. Avec seulement 27 points au compteur, l’ASSE reste en grand danger dans une lutte pour le maintien où plusieurs clubs se tiennent en quelques points. Le programme des Verts — Strasbourg, Monaco, Reims, Toulouse — s’annonce corsé. Mais après la victoire dans le derby contre Lyon (2-1), les hommes d’Eirik Horneland ont montré qu’ils avaient les ressources mentales pour relever le défi. Ils restent sur deux matchs sans défaite et doivent absolument entretenir cette dynamique pour garder espoir.

Monaco privé de Lamine Camara face aux Verts

Pour la rencontre à Geoffroy-Guichard, l’ASM devra faire sans l’un de ses hommes forts de la saison. Lamine Camara, suspendu, manquera ce rendez-vous important. Véritable moteur du milieu de terrain monégasque, l’ancien Messin laissera un vide que Adi Hütter devra combler avec la profondeur de son effectif. Une absence qui pourrait peser, même si Monaco reste armé pour continuer sa course vers l’Europe.

Pour l’ASSE, chaque point comptera jusqu’à la dernière journée. Le sprint final est lancé.