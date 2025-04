Le derby remporté par l’ASSE pourrait s’avérer comme un tremplin vers la réussite espérée de la mission maintien. Si ce match provoque la colère dans le Rhône, les supporters stéphanois veulent rappeler que la survie du club en Ligue 1 est essentielle.

L’AS Saint-Étienne a remporté un derby intense face à l’Olympique Lyonnais grâce à une première mi-temps de très haut niveau. Dominateurs d’entrée, les Verts ont étouffé l’OL par leur intensité, leur pressing et leur efficacité, créant de nombreuses occasions et empêchant Lyon de développer son jeu. Malgré une possession équilibrée à la pause, c’est Saint-Étienne qui s’est montré le plus dangereux.

En seconde période, Lyon a tenté de réagir en monopolisant le ballon, mais s’est heurté à une défense stéphanoise solide et bien organisée. Les Verts, moins dominateurs mais plus réalistes, ont su ajouter un second but. Les vilains ont ensuite réduit l’écart mais les ligériens ont su gérer leur avance.

Au final, l’ASSE s’impose logiquement grâce à son engagement, son efficacité et une première période maîtrisée. Une victoire précieuse qui envoie un message fort à leurs concurrents en cette fin de saison.

Les Bad Gones ont honte

À Lyon, les supporters ont vécu une semaine compliquée. D’abord défaits 5-4 à Manchester en menant 4-2 à 7 minutes de la fin de la prolongation, l’OL s’est incliné dans le derby 3 jours plus tard.

Les Bad Gones ont déployé une banderole au centre d’entraînement du club rhodanien en rappelant l’objectif de fin de saison : "De la fierté à la honte, 4 matchs pour le podium". Pour rappel, la menace d’une rétrogradation administrative plane sur l’OL qui aurait bien besoin d’une qualification en Ligue des Champions, synonyme d’un chèque très élevé.

Un état d’esprit a conserver pour l’ASSE

L’état d’esprit affiché par les hommes d’Eirik Horneland dans le derby a satisfait les envies des supporters stéphanois. Ce jeudi matin, les Magic Fans ont déployé une banderole en face du Centre Sportif Robert Herbin : "État d’esprit de guerriers, continuez sur cette lancée. Encore 4 matchs pour nous sauver !"

L’ASSE ira à Strasbourg ce week-end. Les alsaciens restent sur une série de 10 matchs sans défaite et espèrent accrocher la plus haute place européenne possible. La tâche s’annonce délicate pour des Verts qui n’ont jamais enchaîné 2 succès consécutifs cette saison en Ligue 1.