Avec trois matchs amicaux au compteur, l’ASSE a déjà donné le ton de sa préparation. Et les premiers enseignements sur la répartition du temps de jeu en disent long sur les intentions d'Eirik Horneland.

Eirik Horneland a clairement misé sur une ossature stable lors de ces trois premières rencontres de préparation. Bernauer (202 minutes), Tardieu (184) et Cardona (196) figurent parmi les joueurs les plus utilisés, avec trois titularisations chacun. Derrière eux, Old (180 minutes, 2 buts), Jaber (218) et Appiah (172) confirment leur rôle central dans le dispositif. Le coach stéphanois semble ainsi vouloir construire sa dynamique autour d’une base expérimentée.

À noter également : Larsonneur, pourtant habituel n°1 dans les cages, n’a joué que 150 minutes, preuve d’une gestion prudente pour le poste de gardien et de concerner aussi Brice Maubleu.

Des jeunes en vue et des révélations offensives à l'ASSE

La préparation est aussi l’occasion de faire émerger des jeunes ou de tester des joueurs en manque de temps de jeu la saison passée. Ainsi, Fomba (90 minutes), buteur et passeur, a su marquer des points. Boakye, bien qu’ayant joué "seulement" 127 minutes, s’est illustré avec un but face au Servette.

Le cas Old est notable : avec deux buts en trois matchs et un temps de jeu élevé, le joueur s’impose comme l’arme offensive numéro un en ce début de préparation. Quant à Cardona, buteur contre le Servette, il semble s’installer dans la continuité de son bon exercice précédent.

Une hiérarchie qui se dessine doucement

Des joueurs comme Nadé, Batubinsika ou Moueffek n'ont été que très peu utilisés, avec une seule titularisation et moins de 45 minutes chacun. Un signe ? Il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, surtout pour Moueffek qui revient de blessure. Pour les deux premiers, la volonté de départ explique ce faible temps de jeu.

D’autres comme Maubleu, Mahkloufi ou Mouton restent très en retrait sur les temps de jeu, alors que des noms comme Dodote ou Maçon apparaissent plus dans une logique de rotation ou d’intégration.

La gestion du staff stéphanois semble donc orientée vers une montée en puissance progressive des titulaires, tout en offrant des opportunités à certains jeunes profils prometteurs. Les prochaines semaines seront décisives pour confirmer ou rebattre les cartes.