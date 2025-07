Benjamin Bouchouari, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait quitter l’ASSE cet été. Plusieurs clubs sont intéressés, dont Trabzonspor et Girona.

Arrivé en 2022 dans le Forez, Benjamin Bouchouari a montré de réelles qualités au cœur du jeu stéphanois. Avec 26 matchs disputés la saison passée, le jeune milieu marocain a confirmé son importance dans le collectif. Mais la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 redistribue les cartes. Conscients qu’ils ne pourront pas retenir longtemps un joueur aussi convoité, les dirigeants voient en cet été une occasion unique de récupérer une indemnité de transfert significative, surtout à un an de la fin de son contrat.

Encore lié au club jusqu’en juin 2026, Bouchouari représente l’un des actifs les plus valorisables du groupe professionnel. Mais cette valorisation a une date d’expiration : dans un an, son contrat n’aura plus la même attractivité et les prétendants seront moins enclins à sortir le chéquier. L’ASSE n’a donc plus le luxe d’attendre.

Girona et Trabzonspor : les prétendants s’activent

Le profil de Bouchouari ne laisse pas indifférent. Déjà dans les radars de Girona, club de Liga appartenant au City Group, le milieu marocain attire aussi l’œil du côté de la Turquie. Selon Foot Mercato, Trabzonspor est très chaud sur le dossier et aurait même formulé une première offre à hauteur de 3 millions d’euros. Une somme jugée insuffisante par la direction stéphanoise ? Cette dernière en espérait au moins 5 millions.

Du côté espagnol, Girona reste en veille et pourrait entrer dans la danse si l’opportunité se présente. Le style de jeu de Bouchouari — technique, agile et intelligent entre les lignes — colle parfaitement aux exigences de la Liga. En Turquie, Trabzonspor semble plus pressé, et pourrait revenir rapidement avec une offre revue à la hausse.

L’ASSE prête à négocier, mais pas à brader

Les Verts ont besoin de liquidités pour bâtir un effectif compétitif en Ligue 2, mais ne comptent pas brader leurs talents. Bouchouari est l’un des rares joueurs avec une valeur marchande significative. Une vente autour de 5 millions d’euros permettrait au club de faire une plus-value sur le joueur tout en restant cohérent dans sa politique sportive.

Ce dossier pourrait rapidement évoluer. Le joueur, lui, ne serait pas insensible à l’idée de franchir un cap, surtout après trois saisons pleines en France. Si la tendance actuelle se confirme, il ne serait pas surprenant de voir l’affaire se conclure dans les prochaines semaines. L’ASSE tient peut-être ici sa première grosse vente du mercato estival.