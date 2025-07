Le milieu de terrain de l'ASSE, Florian Tardieu, s’est exprimé avec franchise sur l’intégration de Mahmoud Jaber et le retour en forme de Ben Old. Deux joueurs qui, selon lui, seront précieux pour les Verts cette saison. Voici ses mots enregistrés par EVECT.

L'ASSE a affronté une équipe qu'il retrouvera cette saison en ligue 2 : l'ESTAC. Victorieux 1-0 malgré une prestation moyenne, les Verts continuent leur préparation dans l'idée de monter en puissance. Privée de plusieurs élements Lucas Stassin, Pierre Ekwah, Zuriko Davitashvili, Chico Lamba, Benjamin Bouchouari, Djylian N'guessan ou encore Aimen Moueffek, les Verts l'ont quand même emporté. Des signes encourageants pour la saison à venir.

Tardieu (ASSE) séduit par Jaber : "Un top joueur, très bien intégré"

En stage avec l’AS Saint-Étienne, Florian Tardieu s’est confié sur l’une des nouvelles recrues estivales, Mahmoud Jaber. L’international israélien, arrivé en provenance du Maccabi Haïfa, semble déjà avoir trouvé ses marques au sein du groupe stéphanois, notamment grâce à un travail d’intégration en profondeur mené par les cadres du vestiaire. "Oui, ça se passe bien même en dehors du terrain. J’essaye de beaucoup parler avec lui, de le mettre à l’aise. Il a bien été intégré. C’est un top joueur, donc il va nous faire du bien", a déclaré Tardieu.

Sur le terrain, les deux hommes cherchent activement à développer des connexions dans le cœur du jeu : "On essaye de beaucoup combiner, d’être proches, c’est ce que nous demande le coach. On essaye aussi de trouver des automatismes à l’entraînement et petit à petit, ça viendra."

Florian Tardieu sur Ben Old : "Il a d’énormes qualités, on aura besoin de lui"

Tardieu a également évoqué le cas de Ben Old, l’ailier néo-zélandais, longtemps éloigné des terrains à cause d’une blessure. Un coup dur pour un joueur qui montait en puissance au moment de son arrêt. "Ça a été dur pour lui, car en plus, il était dans une bonne phase quand il se blesse. On a essayé d’être autour avec lui parce que mentalement, ça a été dur. Il était loin de sa famille et quand tu es blessé, c’est compliqué !"

Heureusement, un séjour en Nouvelle-Zélande lui a permis de se ressourcer. "Quand il est parti faire ses soins là-bas, ça lui a fait du bien. Et là, on voit qu’il est en pleine bourre et j’espère que ça va durer comme ça, car il a d’énormes qualités et on aura besoin d’un joueur comme ça."

Deux profils différents, mais deux espoirs pour les Verts

Avec un Mahmoud Jaber qui monte en puissance dans l’entrejeu et un Ben Old revanchard après sa convalescence, Eirik Horneland peut espérer compter sur deux éléments complémentaires pour renforcer son groupe. Leur intégration progressive et leur montée en rythme pourraient être des facteurs déterminants dans l’objectif de remontée en Ligue 1.

Dans un vestiaire toujours en reconstruction, l’état d’esprit et l’entraide semblent être au cœur de la dynamique stéphanoise. Et Florian Tardieu, fort de son expérience, apparaît comme un véritable relais du coach dans cette quête d’unité et de performance collective.