Florian Tardieu s'est arrêté en zone mixte et a évoqué la rencontre et la victoire dans ce 126ème Derby de l'histoire. S'il a savouré son tout premier ASSE-OL, il reste également très lucide et reste focus sur le maintien.

Florian Tardieu (ASSE) : "Franchement, c’est énorme. Pour certains d’entre nous, c’était l’un de nos premiers derbies. À l’aller, je n’avais pas joué, alors forcément, c’est un sentiment incroyable. Quand on voit la ferveur qu’il y a autour de ce match… C’est au-delà du football. On l’a senti dès l’entraînement, on a pris cette énergie avec nous. L’entrée des joueurs, l’ambiance… C’était dingue.

Et puis ce soir, on n’a pas juste gagné un match à 11 contre 11. On a gagné avec le cœur, avec le mental. Le sentiment est fort. Mais ce n’est pas une finalité. On peut savourer ce soir, mais dès demain, place à la récupération, car d’autres rendez-vous importants nous attendent. C’est un vrai bol d’air pour les têtes, pour le club, pour toute une région. Mais le travail continue."

Tardieu : "On aurait pu se mettre à l’abri plus tôt"

"On savait que si on mettait la même intensité que contre Paris – où on avait très bien débuté – on pouvait les bousculer. Surtout qu’ils avaient joué jeudi soir à Manchester. On a mis beaucoup d’envie, on a marqué… On aurait pu se mettre à l’abri plus tôt, car on a eu les occasions. Mais en gardant cette rigueur et cette intensité, on a emmené tout le monde avec nous.

C’est vrai que pour une fois, ça tourne en notre faveur. On ne va pas s’en plaindre. Je n’ai pas encore revu les images du carton rouge de Lucas, mais clairement, le fait que l’arbitre revienne sur sa décision nous a reboostés. Si on avait été à 10 contre 11, peut-être que le match aurait basculé. Là, on a senti que c’était notre soir."

"Il y a aussi eu un moment très particulier avec cette interruption"

"Maintenant, il faut reproduire ce genre de performance dès le prochain match, à Strasbourg. Ce n’est pas une fin en soi. C’était un gros match, un derby qu’on voulait absolument gagner. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on l’a fait. Mais sincèrement, je le dis : je préférerais ne pas gagner ce derby et me maintenir, que le gagner et descendre. Il reste encore de grosses échéances. Il va falloir continuer sur cette lancée pour aller chercher le maintien.

On va vite se remettre au travail. Préparer les semaines d’entraînement après une victoire, surtout dans un derby, c’est forcément plus agréable. Mais ce soir, il y a aussi eu un moment très particulier avec cette interruption. C’était stressant. On est restés calmes, unis. On s’est dit que si ça reprenait, même pour trois minutes, il fallait être prêts. C’était spécial de refaire un échauffement, de jouer quelques minutes, puis de repartir pour une mi-temps complète. Ça coupe les jambes, mais on est restés concentrés. Le coach nous avait dit de rester dans notre bulle. Et c’est ce qu’on a fait."