LA 308ÈME CHRONIQUE DE JOSS RANDALL !! SAISON 10 - ASSE-OL #DERBY

LES FOURBERIES DE STASSIN

“Chercher le prévisible en chacun, c’était nier l’irrationnel de tous, leur poésie, leur absurdité, leur libre arbitre.”

Tonino Benacquista - Quelqu’un d’autre

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 21.04.25 – MAINTIEN -4 POINTS : « Je le savais. JE LE SAVAIS que mon investissement de 500€ dans un cierge de 2 mètres de haut, comme me l’avais conseillé le Sage Gros_Lulu [qui s’est cogné une prière pour l’ASSE dans toutes les messes de la période Pascale !], serait un investissement rentable. On l’a quand même échappé belle dans ce Derby, mais aussi dingue que ça puisse paraître, en ce 21 avril, jour de l’anniversaire dudit Gros_Lulu, et bien on est toujours en vie, les Gamins !! Bon, je garde quand même le livre de compte Ligue 2 à porter de paluche. On ne se sait jamais. »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 308ème chronique, après ce 126ème Derby, complètement irrationnel !! Probablement le meilleur match de l’ASSE depuis le début de saison, le plus complet en tout cas, avec au bout un résultat aussi positif qu’inattendu. Mais surtout un Derby qui restera dans les annales (pour les Lyonnais dans les anales) pour tous les faits de jeu ou de jet (de pièce) ... On verra bien ce que le temps judiciaire finira par dire (huis clos, retraits de points, etc..) mais sur le moment, ce fut une bien belle manière de souhaiter un Joyeux Anniversaire à mon GROS_LULU de Frère, je profite de cette tribune pour lui claquer une nouvelle bise.

CHAPITRE 1 : IMPROBABLE AUTANT QU’IRRATIONNEL

Le truculent Charles PASQUA disait souvent « commençons par tordre le cou à un canard ». Et bien moi, pour bien me réjouir avec l’esprit tranquille, j’aime bien au préalable me nettoyer la conscience à l’objectivité. Et l’objectivité conduit à dire que si nous étions Lyonnais aujourd’hui, nous serions absolument furieux.

Car un scénario pareil, il faut reconnaitre qu’il y a de quoi se la peindre en vert, se la signer Picasso et la mettre en vente chez Drouot !!

Nettoyage de conscience numéro 1 : « L’affaire STOLISSIN ». A vitesse réelle, j’étais loin, et quand j’ai vu TOLISSO s’écrouler, j’ai d’abord imaginé une des énièmes chouineries de l’intéressé, un des très grands spécialistes du genre, qui au moindre contact, dans chaque match, se roule par terrer et hurle comme s’il avait une entorse du genou. Là du coup, c’est typiquement l’illustration de l’expression « à force de crier AHOLOU [Jean-Eude] », et bien le jour où tu en as vraiment une (d’entorse du genou) et bien personne ne te croit. Je vois mon LETEXIER, avec sa tête de notaire de province, sortir le rouge. Toujours en étant loin de l’action je trouve ça dur, mais surtout je me dis que le match est terminé, car nous sommes à la 25’ minute. Et même si l’ASSE a fait une super entame de match, je ne les vois pas résister 70’ à 10 contre 11. Et là, surprise !! LETEXIER va voir les images, et dans cette semaine liturgique majeure pour la communauté catholique, se prend pour Christ, Jésus [Nazareth] qui avait changé l’eau en vin, lui il change les cartons rouges en cartons jaunes !! (Celle-là m’a été soufflée par l’Infirmière @LeilaReb, donc je la lui rends !!). Improbable. Mais surtout improbable quand j’ai revu les images après, car en fait il y a zéro discussion possible. L’ASSE aurait dû jouer les 70’ minutes restant du match sans STASSIN_LA_DEMI_LUNE (qui n’aurait donc pas été là pour marquer ce superbe 2ème but en 2ème mi-temps), mettant ainsi en grand danger l’issue du match et de la saison, car il aurait alors pris deux matchs de suspension. Lunaire.

Nettoyage de conscience numéro 2 : « L’affaire du jet de pièce ». Tristement débile, rien d’autre à dire. Je passe sur ces 45 minutes vides à attendre, dans un silence tel qu’on entendrait battre le cœur d’un huissier. Tout ce charabia de messages discordants qui arrivaient de partout (vous noterez toutefois que passe pour charabia tout moyen de communication auquel tu es incapable de participer). Là encore en toute conscience objective, il m’aurait paru logique que le match ne reprenne pas (j’avais d’ailleurs commencé à me préparer à quitter GG, surtout que ce fumier de LaGonfle @zoeducayla m’avait dit que ça ne reprendrait pas). J’avais encore en tête le match arrêté pour Lyon dans des conditions identiques (la bouteille sur la tête du gros PAYET) et je ne voyais pas dans quel scenario improbable le match pouvait reprendre. Et là encore, j’imaginais une fin de saison avec des points en moins dans un stade vide. Et bien non, c’était bien la soirée des décisions lunaires (peut-être le préfet qui a flippé de voir débouler dans les rues en même temps 40000 personnes surchauffées ?). La soirée des planètes alignées pour notre ASSE s’est poursuivi. Le match a repris, l’ASSE a continué à bien jouer. Et l’a gagné sur le pré.

Il me reste quelques potes entre Rhône et Saône, dont mon RAKOUSTE, et j’ai bien conscience qu’ils doivent aujourd’hui avoir l’impression amère de s’être fait faire le coup de papa-maman amélioré pavillon chinois !

Mais les choses étant ce qu’elles sont, les décisions ayant été ce qu’elles ont été, je n’en ai cure, comme disait ce prêtre qu’on venait de congédier à son retour de voyages de noces.

CHAPITRE 2 : LE RETOUR DE L’ESPRIT DERBY

Car il y a quand même bien eu un match. Et plutôt (il vaut mieux plutôt que Plutarque comme disent les Grecs du premier siècle) un très bon match des verts de l’ASSE. Pour moi le meilleur de la saison, en tout cas le plus abouti, le plus complet en termes d’intensité, que les joueurs, même si cramés pour certains, ont su mettre jusqu’à la fin du match. Au bout de l’effort. Et ça, c’est un peu nouveau.

Bon, il y a certains comme BERN_HAPPY_AUER qui avait des crampes quand il fallait gratter du temps dans les 5 dernières minutes, et qui sautait comme un cabri au coup de sifflet final. C’est de bonne guerre, comme dit Poutine.

Un match abouti donc, avec beaucoup d’intensité dans les courses et les pressings, dans un plan de jeu désormais connu de la part de CAP_HORN(ELAND), qui le garde (son cap) et auquel au fil des matchs, son groupe obéit comme une enfant de Marie au Curé de son village. Mais c’est la première fois il me semble qu’il est arrivé à le tenir d’un bout à l’autre du match. Et même si c’était face à un OL probablement fatigué et affecté par le voyage au pays d’OASIS et des CHEMICAL BROTHERS, où les fumiers s’était fait diable-rougir le fion trois jours plus tôt, ça reste à noter et c’est positif pour le run final.

Ce qui est le plus notoire, c’est que ce groupe avec très peu de « stéphanois » d’origine, a su avoir l’esprit derby que les voisins n’ont pas su avoir, eux qui avaient pourtant au moins 3 joueurs qui ont connu les derbys depuis les U15 ! Et Dieu sait que j’en ai connu des derbys dans le Chaudron ces dernières années où je pleurais de faire l’exact constat contraire au coup de sifflet final.

Une belle prestation d’équipe, solide, où même un PÉTROT_N’EN_FAUT a paru à l’aise (probablement bien aidé par cette curieuse organisation lyonnaise en losange au milieu qui lui laissait plus d’espaces, lui qui en a tant besoin pour arriver à réussir un contrôle, une passe ou un centre, comme sur le premier but). Après ce genre de prestation collective, soudée, on n’a pas forcément très envie de ressortir des individualités, mais si je devais le faire (puisque vous insistez apparemment), je ne ferai pas dans l’originalité. J’ai le même podium que le journal l’Equipe, à savoir LUCAS_STASSIN_TÉTIENNE, bien sûr, j’y reviendrai. Mais aussi PIERRE_EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE, que j’ai trouvé très bon dans le rôle du métronome, surtout en première mi-temps et enfin la charnière centrale (sans boulette pour une fois) avec un très bon NADÉ_RÉTRO_SATANAS, auteur d’une partie NADÉ_QUAT (comme Sheila), solide défensivement et capable d’apporter du soutien dans les sorties.

Bon je ne vous cacherai pas que quand je l’ai vu continuer à faire des Oswaldo-cheveux-au-vent à la 90’, à 2-1, au lieu de faire tourner pour bouffer le chrono, je l’ai quand même regardé avec des yeux de vache qui aurait trop regarder passer les trains.

Un petit mot tout de même pour ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU. J’accepte et assume complètement d’être traduit en procès pour fixette, mais je ne le supporte plus. Vraiment. Je pensais qu’on avait nettoyé le vestiaire des tricheurs en refourguant CAFARO à LVMH, et bien il en reste au moins encore un. Et dans un match « d’hommes » comme un Derby, les tricheurs de luxe ça se voit comme l’Arc de Triomphe depuis le carrefour Georges V. C’est tout.

CHAPITRE 3 : HEROS D’UN JOUR

Evidemment, on ne peut pas terminer sans citer le héros du jour, héros dans tous les domaines, celui qui a fait étalage de toutes ses Fourberies de STASSIN lors de ce 126ème Derby.

Au centre de la polémique (Victor) déjà susmentionnée, il aura surtout été le héros des deux buts vainqueurs, venant couronner un super match dans l’attitude, dans le pressing, dans le QI foot, qu’il a malgré son jeune âge plus épais que l’intelligence d’un brigadier de gendarmerie. On le voit même désormais « essayer » d’aller au combat de fixation, sans beaucoup y arriver certes, mais au moins il essaye.

Et quel deuxième but qui a fait littéralement exploser le chaudron !! Avec mon Maréchal des Logis Chef on en avait la mâchoire inférieure qui pendait comme un tiroir de commode après un cambriolage !!

Au-delà de ce match qui restera comme un jalon important de sa progression, en finalement moins de temps qu’il n’en faut à un boxeur pour fermer sa braguette sans ôter ses gants, ce jeune garçon aura su mettre le Peuple Vert sans sa poche. Alors bravo à lui pour ça. À son âge, avec le poids de son transfert historique sur ses frêles épaules, ça n’était pas gagné d’avance. Ça me permet de faire un petit coucou amical aux anti-Kilmer de la première heure qui dès l’été s’insurgeaient sur la « connerie monumentale » que c’était d’aller mettre 10M€ sur un jeune inconnu de 19 ans venant d’un championnat faible (sic) alors qu’un bon vieux briscard de Ligue 1 aurait été probablement beaucoup mieux !! 😊

Et pour finir, je ne résiste pas à l’envie de faire un petit clin d’œil à l’esprit vif de mon @pguillou42 qui - dans son dernier papier - soulignait avec beaucoup de finesse que décidément, après Harry MAGUIRE (et sa tête de mec qui passe plus de temps au pub qu’à l’entrainement), nos amis Lyonnais avec STASSIN n’ont décidément pas de chance avec les Diables Rouges ! 😊

CONCLUSION : LA FUMÉE BLANCHE AU BOUT DU CHEMIN POUR L'ASSE ?

C’est décidément un WE particulier que ce WE de Pâques 2025. L’ASSE gagne un Derby à la maison, dans un scénario lunaire. Le Pape François tire sa révérence le lendemain du jour de le Résurrection, ce qui dénote chez lui un certain sens de la symbolique. Et désormais va s’ouvrir pour la communauté catholique une longue période à attendre la fumée blanche sortant de la cheminée de la chapelle Sixtine.

Pour la communauté de l’ASSE, dans un espoir curieusement retrouvé, c’est la fumée verte du maintien ou des barrages qu’on va scruter. S’il n’y a pas de retrait de points suite aux incidents d’hier, la vérité risque de ne surgir qu’au bout de la nuit, peut-être après le #ASSETFC du 17 mai.

Mais comme l’écrivait l’excellent Frédéric DARD dans « Passez-moi la Joconde » : La vérité c’est comme un bouton de col, on finit toujours par la trouver à condition de ne pas s’énerver.