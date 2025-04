Une victoire qui compte bien plus que les autres. L'ASSE s'est logiquement imposée ce dimanche face à l'Olympique Lyonnais, à l'occasion du 126e derby de l'histoire. Trois points essentiels pour le maintien, et pour les têtes, commentait Dennis Appiah.

"C’était vraiment quelque chose de superbe à vivre"

Dennis Appiah, défenseur de l'ASSE : "Je me sens bien, je me sens bien. J’avais rigolé dans le vestiaire en disant qu’avant d’arrêter ma carrière, j’aimerais bien revivre des émotions comme ça. C’était un grand match, c’était vraiment quelque chose de superbe à vivre, avec un chaudron en feu.

Je pense qu’on était sereins, parce que c’est ce qu’on aime vivre. Mais quand tu prends un peu de recul, on est presque habitués à ça. Ce décalage, il est important : il faut arriver à rester lucide dans toute cette ferveur. Et c’est ce qu’on a fait.

Une rencontre maîtrisée par l'ASSE ?

"Au moment où ça a démarré, on a pris toute l’énergie qu’il y avait, toute la joie des gens, et on s’est lancés. On s’est dit : go, parce que finalement, ça reste du foot, et c’est ce qu’on sait faire."

On a vite récupéré les ballons, alterné entre attaques rapides et longues, et ça s’est bien passé. Après, je pense que l’interruption change un peu la dynamique. On revient bien, eux aussi, c’est une grosse équipe, donc on savait qu’ils allaient réagir. On a un peu plus subi ensuite, mais on a bien joué les coups en contre, et on marque un beau but. C’est dommage de prendre ce but à la fin, on aurait aimé finir avec une clean sheet. Mais bon, finalement, on gagne 2-1, c’est un bon scénario."

Le défenseur n'oublie pas l'objectif maintien !

"Le risque de s’enflammer ? On essaie de rester accroché au wagon. Tous les matchs sont difficiles, pour tout le monde. Il y en a qui jouent l’Europe, d’autres le maintien. Nous, on essaie de prendre un maximum de points. Il reste des matchs compliqués, comme pour nos concurrents directs.

À nous de faire les choses bien, et à la fin, on aura peut-être quelque chose de très beau à aller chercher. Maintenant, il reste une semaine de boulot avant le prochain match.

Ce serait bien que ce soit le début d’une belle série. On a pris 4 points sur 2 matchs, c’est bien. Ce qu’on n’a pas réussi à faire jusque-là, c’est d’enchaîner les victoires."

Appiah est heureux pour Stassin

"Si on met de côté ce carton rouge qui devient jaune… C’est bien pour Lucas (Stassin). Il a eu une adaptation un peu compliquée parce que l’équipe ne tournait pas super bien. Il y a aussi un transfert qui pèse.

C’est un bon gars, il bosse. Il a encore des choses à apprendre, à travailler. Mais là, il réussit. Tant mieux pour nous. Il marque des buts, même de la tête, alors que ce n'est pas forcément son point fort. C’est bien pour lui. Il nous fait un gros match avec son doublé. J’espère qu’il va continuer à progresser, à marquer, parce que ça va beaucoup nous aider. Et avec ça, on pourra aller chercher le maintien de l'ASSE."

"J’espère que Corentin Tolisso n’est pas trop blessé"

"J’espère que Corentin Tolisso n’est pas trop blessé. Je pense que Lucas ne fait pas exprès. J’ai vu qu’une image, et oui, ça peut se discuter. Après, ça tourne en notre faveur, tant mieux pour nous. Mais j’espère surtout qu’il a rien de grave.

Des faits de jeu, y en a dans tous les matchs. Je ne vais pas râler si ça tourne pour nous cette fois, parce que souvent ça n’a pas été le cas.

L'interruption ? Dans ces moments-là, tu restes calme, tu attends les décisions, parce que nous, on ne peut rien faire. C’est ce qu’on a fait. On est restés calmes dans le vestiaire, on a pris notre mal en patience, et ensuite, on est revenus le plus fort possible."