Menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur, les groupes Magic Fans et Green Angels bénéficient d’un sursis décisif. Une bonne nouvelle pour l'ASSE. Un répit salué par le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, qui milite pour une approche plus équilibrée entre fermeté et dialogue.

L'étau semblait se resserrer dangereusement autour des deux principaux groupes ultras de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels. Dans le viseur du ministère de l’Intérieur, leur dissolution paraissait imminente. Mais la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a rendu un avis défavorable à cette décision, offrant ainsi un sursis inespéré.

Ce répit ne signifie pas un abandon des procédures, mais il marque une pause dans la tension croissante entre autorités et supporters stéphanois. Pour beaucoup, c’est une chance de renouer le dialogue, plutôt que de s’enliser dans des mesures radicales aux conséquences irréversibles pour l’identité populaire du club.

Pierre-Jean Rochette plaide pour un dialogue renouvelé

Le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette (Les Indépendants – République et Territoires), a rapidement réagi à cette décision, en appelant à bâtir un échange constructif entre les différentes parties. Attaché au rôle des tribunes dans l’animation des stades, l’élu avait déjà exprimé, en amont du match contre le PSG, la nécessité d’un cadre responsabilisant plutôt que répressif, notamment par la mise en place d’un système de « permis à points » pour les supporters.

Une nouvelle phase à suivre de près par l'ASSE

Si cette première étape est positive pour les groupes ultras, la situation reste fragile. Les prochaines discussions, notamment avec le ministère de l’Intérieur, seront cruciales pour déterminer si ce sursis peut se transformer en sortie de crise durable.

Pierre-Jean Rochette a d’ailleurs indiqué vouloir suivre de près les échanges à venir, notamment ceux prévus entre les dirigeants de l’ASSE et les services de l’État. À l’heure où le club traverse une période sportive et économique complexe, la mobilisation des tribunes reste un pilier de la dynamique stéphanoise, et sa préservation pourrait bien être un enjeu capital.

Source : L’Équipe