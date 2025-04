Tandis que les groupes de supporters de l’ASSE restent sous étroite surveillance, d’autres, bien plus extrêmes, semblent bénéficier d’une étonnante clémence de la part des autorités.

Les Magic Fans 91 et les Green Angels 92, deux piliers du public stéphanois, restent sous la menace de sanctions lourdes. Auditionnés dans le cadre de la commission consultative lancée par le ministère de l’Intérieur et celui des Sports, ils ont jusqu’ici évité la dissolution grâce à un engagement fort de l’ASSE. Le club a plaidé en faveur du dialogue, de la médiation et de l’intégration de ces groupes dans une politique de co-construction autour de la sécurité.

Mais ce sursis reste fragile. Le moindre dérapage pourrait faire basculer la décision finale. Du ôté de l'ASSE et des groupes de supporters, on compte bien tout faire pour conserver ces deux groupes Ultras en renforçant le dialogue.

Strasbourg Offender : entre violences et néonazisme, mais mis en « stand-by »

Dans le même temps, le cas d’un groupe bien plus radical échappe à toute mesure concrète. Les hooligans des Strasbourg Offender, groupe à l’idéologie ouvertement néonazie, ne sont pour l’instant ni dissous, ni sanctionnés. Selon L’Équipe, les justifications du ministère de l’Intérieur sont pour le moins floues : « Les responsables du club sont eux-mêmes allés dénoncer à la police et à la justice ceux qui faisaient le salut nazi. Cela veut dire qu’ils sont responsables. » Une logique déroutante, alors que ce groupe reste impliqué dans des combats violents, des altercations répétées et des affaires judiciaires.

Cette différence de traitement interroge. Comment expliquer qu’un groupe revendiquant des idées néonazies échappe à toute sanction, quand des groupes stéphanois – ancrés localement, historiquement engagés et désormais plus encadrés – soient toujours dans le viseur ?

Deux poids, deux mesures ?

Cette situation soulève des questions sur la cohérence de la politique gouvernementale envers les groupes ultras. Alors que le dialogue avec les supporters stéphanois progresse, leur mise en danger contraste avec l'impunité apparente cette faction radicalisée.

Un traitement inégal qui met en lumière un manque de cohérence et d’équité. Il alimente également une défiance croissante entre les supporters, les institutions et les autorités. Le football mérite mieux qu’un deux poids, deux mesures. Et le Peuple Vert, plus qu’un sursis.