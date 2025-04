Pour le média Ici Alsace, trois joueurs strasbourgeois ont livré leur ressenti sur la rencontre RCSA-ASSE (3-1), Dilane Bakwa, Felix Lemaréchal et Diego Moreira ont également évoqué la prestation stéphanoise.

Félix Lemaréchal : "C'était un match assez ouvert, surtout en première mi-temps. Après, on a mieux géré en deuxième période. On a mis les buts qui nous ont mis à l'abri. Oui, les Verts ont très, très bien joué aujourd'hui. Ils ont joué sans peur, sans crainte. Je pense qu'ils étaient en confiance après leur victoire contre Lyon. Forcément, les Stéphanois sont venus chez nous avec l'ambition de nous battre. Mais on a su répondre ! On doit aller chercher le maximum de points possibles. On a pris deux bons points contre Monaco et Nice, il faut pas qu'on lâche. Il y a beaucoup d'enjeu pour nous et pour le public dans cette fin de saison. Si je ne dis pas de bêtises, Guela part de la droite, le centre a été contré et je lui ai posé et après beau geste. Passe décisive de la poitrine, c'est rare, mais j'aurais pu la faire du pied ou de la tête."

🎥 Félix Lemaréchal passeur sur le 3ème but du @RCSA contre @ASSEofficiel

- "On a mieux géré en 2ème et on a mis les buts qui nous ont mis à l'abri.

- Il y a bcp d'enjeux et c'est intéressant pour le public.

#RCSAASSE (3-1)

"On a vu qu'il y avait des espaces" (Diego Moreira après RCSA-ASSE)

"C'est quelque chose que je travaille souvent à l'entraînement et aujourd'hui ça m'a réussi. Je pense que j'ai fait le bon geste au bon moment après un très bon service, elle finit au fond des filets, c'est le plus important. On a eu le contrôle dès le début du match (RCSA-ASSE), on a senti qu'il y avait beaucoup d'espaces. L'équipe a réussi à bien garder le ballon et on a réussi à le faire malgré les buts qu'on a pris. On a réussi à avoir les 3 points à la fin du match. Je ne suis pas là pour marquer des buts, je suis là pour que l'équipe gagne. Je suis content aussi de ma passe décisive, je préfère faire une belle passe décisive que marquer !"

🎥 Buteur et passeur pour le @RCSA face à @ASSEofficiel Diego Moreira a encore été hyperactif.

- "L'extérieur du pied c'est qqchose que je travaille à l'entraînement et ça m'a réussi

#RCSAASSE (3-1)

" C'est une bonne équipe, ils ont fait un bon match aujourd'hui. Il y avait une bonne équipe quand même, les Stéphanois ont réussi à nous mettre en difficulté" (Dilane Bakwa, attaquant de Strasbourg)

Dilane Bakwa : "Cette victoire est le fruit de notre travail, la répétition des efforts, le dévouement de chaque joueur de l'équipe. On a aussi un grand gardien dans les cages qui nous fait du bon travail. On a été surpris par les Verts, on pensait qu'ils allaient faire un bloc bas mais franchement, ils ont joué. C'est une bonne équipe, ils ont fait un bon match aujourd'hui. Il y avait une bonne équipe quand même, les Stéphanois ont réussi à nous mettre en difficulté mais on est parvenu à élever le niveau en seconde période et à faire basculer la rencontre. C'était un match très ouvert, avec beaucoup d'occasions de chaque côté mais nous avons été plus réalistes qu'eux pour l'emporter. Franchement, c'est intéressant, c’est bien pour la ligue 1 de voir des équipes qui se battent comme ça. On verra ce qu’il se passera à la fin. C’était le moment de renouer avec la victoire (après deux nuls) et on l’a très bien fait aujourd’hui. Il nous reste trois matchs, trois finales !"