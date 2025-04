Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, s'est exprimé hier sur RTL au sujet des attaquants belges. L'ancien coach de l'AS Saint-Étienne prépare actuellement les matchs de qualification pour la Coupe du Monde et il a évoqué le cas du buteur de l'ASSE Lucas Stassin. Extraits.

"On a beaucoup de ressources offensivement en équipe nationale avec plein de joueurs différents. Charles de Ketelaere (Atalanta Bergame) est différent d’un Leandro Trossard qui marque but sur but avec Arsenal en jouant avant-centre en ce moment. Dodo Lukébakio (FC Séville) est aussi différent avec une capacité d'élimination, il est plus dans un profil à la Jérémy Doku. Il y a Johan Bakayoko au PSV, Samuel Mbangula à la Juventus. Il y en a plein Alexis Saelmekers peut jouer offensif sur les côtés.

J’ai vraiment beaucoup de choix devant. La preuve en est, c’est qu’au match retour contre l’Ukraine, j’avais 5 attaquants sur le banc. On ne peut pas tous les utiliser en même temps. On avait évidemment Loîs Openda (Leipzig), Michy Batshuayi (Eintracht Francfort). Il y a le petit Stassin qui performe à Saint-Etienne. Pourvu que j’ai plein de joueurs en forme et que j’ai des casse-tête pour faire l’équipe de départ parce que ça prouvera que tout le monde est présent et que personne n'est à l'infirmerie. C'est le plus important"

"Lucas Stassin est un joueur d’avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s’il continue comme ça… Oui, c’est quelqu’un qu’on suit comme les autres de très près…" (Rudi Garcia sur le buteur de l'ASSE)

Le journaliste rebondit sur Lucas Stassin (ASSE) et ajoute qu'il a mis un doublé contre Lyon, forcément ça ne vous a pas échappé ? "Non, rien ne nous échappe, on suit tous nos joueurs belges, qu’ils jouent à l’étranger mais aussi en Belgique. On suit les petits Jorthy Mokio et Mika Godts à l’Ajax. On suit tout ceux qui pourraient rentrer dans la liste qui jouent en Belgique ou à l'étranger. On essaye de se déplacer beaucoup, de voir beaucoup de matchs.

Trop tôt pour Lucas Stassin ? Cela dépend aussi de la concurrence et il y en a de la concurrence devant ! Il y en a parfois un peu moins dans d’autres secteurs de jeu mais dans d'autres, il y en a beaucoup. Ce qui est certain, c’est que c’est un jeune joueur encore. Lucas Stassin est un joueur d’avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s’il continue comme ça… Oui, c’est quelqu’un qu’on suit comme les autres de très près…"