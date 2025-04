Le SCO Angers recevait le LOSC Lille ce dimanche à 15h dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une affiche déséquilibrée sur le papier entre un candidat au podium et une équipe angevine toujours menacée par la zone rouge.

Avec 30 points au compteur, Angers occupe la 15e place du classement, juste au-dessus de la zone de relégation. Malgré une série irrégulière (trois défaites sur les cinq derniers matchs), le SCO a su aller chercher quelques succès précieux pour rester en vie dans cette lutte acharnée pour le maintien.

Face à Lille, les Angevins voulaient s’appuyer sur leur public pour réaliser une performance et décrocher des points capitaux. Chaque rencontre pèsera lourd dans cette fin de saison où l’écart reste mince entre le maintien direct, la place de barragiste et la relégation.

Le LOSC vise toujours le podium de Ligue 1

De son côté, Lille poursuit son objectif de qualification européenne. Quatrièmes avec 53 points, les Dogues restent bien placés dans la course à l’Europe, notamment grâce à trois victoires sur leurs quatre dernières sorties en Ligue 1. Malgré une défaite récente face à l'OL, les Lillois arrivaient avec de solides arguments, portés par une attaque efficace et une certaine maîtrise collective. Un succès en terre angevine leur permettrait de consolider leur position avant le sprint final.

Deux objectifs distincts en Ligue 1

Cette confrontation entre deux équipes aux trajectoires opposées promettait une bataille intense : d’un côté, Angers qui joue sa peau, de l’autre, Lille qui veut rester dans le haut du tableau. Le coup d’envoi était donné ce dimanche à 15 h.

Le résumé du match

Dans un match sans grande intensité, Lille a su gérer ses temps forts pour faire respecter son statut.

Dominateurs dès les premières minutes, avec plus de 75 % de possession en première période, les Dogues ont longtemps peiné à se montrer dangereux face à un bloc angevin regroupé. La solution est finalement venue d’un coup de pied arrêté juste avant la mi-temps : Alexsandro s'élève plus haut que tout le monde pour ouvrir le score de la tête sur un centre de Haraldsson (45'+1).

Ce but a récompensé une première période où Lille a monopolisé le ballon sans vraiment se créer d'occasions franches, tandis qu'Angers, timide offensivement, n'a su exploiter que quelques erreurs adverses sans cadrer ses tentatives.

Le SCO n’a jamais vraiment existé

Menés à la pause, les Angevins sont revenus avec de meilleures intentions... mais ont rapidement été punis. À la 50e minute, après un bon travail de Meunier sur la droite, Akpom sert Haraldsson, qui contrôle difficilement avant de battre Fofana d’une frappe croisée.

Réduits à dix à l'heure de jeu après l’expulsion logique de Diakité (deux avertissements en 10 minutes), les Lillois ont laissé un peu plus le ballon aux locaux sans jamais réellement trembler.

Angers a bien tenté quelques incursions, notamment par Lepaul et Abdelli, mais Lucas Chevalier a été solide dans ses cages pour préserver le clean-sheet.

Cette septième défaite en huit matches plonge un peu plus le SCO dans l'incertitude, même si les Angevins conservent encore une petite marge de deux points sur la zone rouge.

Lille prend provisoirement la deuxième place

Grâce à cette victoire maîtrisée, Lille poursuit sa série positive et s’installe provisoirement à la deuxième place de Ligue 1, en attendant le résultat de Marseille - Brest dans la soirée.

Le LOSC, toujours aussi solide défensivement, confirme son ambition européenne et aborde le sprint final avec confiance.

Pour Angers, en revanche, l’heure est à l'urgence : il n’y a plus de joker et les trois dernières journées seront cruciales pour assurer le maintien.