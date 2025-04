Battus 3-1, par le RC Strasbourg lors de la 31 ème journée de Ligue, les joueurs de l'ASSE ont perdu de précieux points dans la lutte pour le maintien. À trois journées de la fin, les Verts n'ont plus beaucoup de temps pour gagner des rencontres nécessaires à leur survie. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur le match.

Contre la seconde meilleure équipe de la phase retour, l'ASSE a trop vite encaissé le premier but. Les Verts sont ensuite revenus dans la partie une dizaine de minutes plus tard grâce à Zuriko Davitashvili. Mais, durant ce match, les Verts peuvent aussi regretter les multiples occasions qu'ils ont eues. De leur côté, les alsaciens se sont montrés plus efficaces. Menés 2-1, puis 3-1, les Verts n'ont ensuite rien pu faire.

Une vraie peur d'être relégué ?

À trois journées de la fin, l'ASSE reste bel et bien scotchée à sa 17 ème place. Les Verts possèdent même un point de retard sur Le Havre, barragiste.

"Mais la peur de la relégation est collante, voire adhésive. [...] L’anxiété devient contagieuse. Surtout quand on jette un coup d’œil au classement. Il manque des barreaux à l’échelle pour atteindre le refuge."

Ces points restants, il faudra les prendre face à Monaco, Reims et Toulouse, tout en espérant en même temps que les concurrents en prennent moins. Aujourd'hui, Eirik Horneland peine à trouver la recette. Celle qui permet de prendre des points sur la durée, et pas seulement lors d'une rencontre.

Le coach de l'ASSE a trois matchs, pour sauver les Verts

"Le guide spirituel norvégien inspire son groupe et la communauté verte. Sa vision et sa sagesse vont permettre de se maintenir.[...] Aujourd’hui, son leadership et son autorité naturelle ne permettent pas encore de lever tous les blocages. Sa science du football propose un projet de jeu ambitieux et attractif. Toujours important dans cette situation compliquée de témoigner de l’empathie et de la bienveillance."

L'ASSE possède toujours de nombreuses lacunes, qui ne sont pas gommés. En témoigne le second but, sur lesquels les Verts n'ont rien pu faire.

"Sur le second but concédé, perte du ballon à 70 mètres de but de Larsonneur, 10 passes de l’adversaire, trois renversements de jeu."