Malgré un début de match encourageant, le SCO d’Angers a concédé une nouvelle défaite face au LOSC (0-2), dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Un septième revers sur les huit dernières journées qui laisse le club angevin dangereusement proche de la zone rouge. Et dans cette lutte pour le maintien, les regards de l’AS Saint-Étienne et des autres mal-classés restent braqués sur les résultats du SCO, concurrent direct dans cette fin de championnat.

Dans son analyse d’après-match, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux n’a pas masqué sa frustration. Car si le score est net, le SCO a eu des opportunités pour ouvrir la marque et, peut-être, changer le cours de la rencontre : « Ce qui me rend triste, ce sont ces deux occasions ratées au bout de quinze minutes. Je ne sais pas si on serait allés au bout, mais marquer les premiers nous aurait galvanisés. »

Dès l’entame, Himad Abdelli (4e), après avoir subtilisé le ballon à André Gomes, a perdu son duel face à Lucas Chevalier. Quelques minutes plus tard, Jim Allevinah a, lui aussi, buté sur le gardien lillois (15e). Deux occasions franches qui auraient pu faire basculer la rencontre, mais qui sont restées sans suite. « On était bien dedans jusqu’au premier but lillois, qui ne nous a pas du tout arrangés », a résumé Dujeux, lucide sur l’impact psychologique de l’ouverture du score concédée juste avant la pause (45e+1) sur coup de pied arrêté.

Zéro réaction malgré une expulsion au LOSC

Alors que l’attaque du SCO peine à concrétiser, le buteur se nomme Haraldsson côté lillois, auteur d’un second but dès la 50e, au terme d’une action rapide et limpide qui a laissé la défense angevine sans réaction.

Même l’exclusion de Bafodé Diakité à la 67e minute, pour un second carton jaune, n’a pas permis aux Angevins de relancer la machine. Une situation qui a visiblement agacé Dujeux, lequel attendait davantage de ses joueurs à onze contre dix : « On aurait dû être plus spontanés à onze contre dix, créer de l’incertitude chez les Lillois en mettant plus de ballons dans leur surface. »

Si l’état d’esprit reste « toujours là », comme l’a souligné le coach, l’animation offensive et la capacité à faire mal dans les derniers mètres manquent cruellement dans cette équipe.

Tensions dans le vestiaire à Angers

Alexandre Dujeux a également confirmé avoir écarté Ibrahima Niane du groupe, suite à un comportement jugé inadapté lors de l’entraînement de la veille : « Il n’a pas eu l’attitude attendue. Je fais des choix et je dois tenir une ligne de conduite. »

Une décision forte dans un moment où l’équipe aurait pourtant besoin de toutes ses forces vives pour rester en Ligue 1. Mais Dujeux assume, espérant provoquer un électrochoc dans un vestiaire qui ronronne dangereusement.

Un calendrier piégeux pour rester en Ligue 1

Avec 30 points, Angers est en position précaire. Une victoire lors des trois derniers matchs pourrait suffire à atteindre les 33 points, seuil estimé par Dujeux pour entrevoir le maintien. Mais le calendrier n’a rien d’un cadeau : déplacement à Nantes dès dimanche prochain, puis réception de Strasbourg et de l’Olympique Lyonnais.

Le coach angevin a d’ailleurs tenu à tempérer toute forme d’optimisme déplacé : « Ce ne sera pas plus facile à Nantes. Ce n’est pas simple de gagner là-bas, et on ne marche pas sur l’eau… »

Un discours sans détours, mais qui laisse transparaître l’urgence de la situation. À l’image de cette fin de championnat de France, où le moindre point pourrait peser lourd dans la balance du maintien, que ce soit pour le SCO, l’ASSE, le FC Nantes, Reims ou le Havre.