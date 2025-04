À l'issue de la rencontre entre Strasbourg et l'ASSE (3-1), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de beIN Sports. Extraits.

Zuriko Davitashvili (ASSE) : « C’était évidemment un match difficile pour nous. Et pour Strasbourg aussi je pense. Ils avaient besoin de ces points pour la Ligue des champions, et nous pour le maintien. Je pense qu’ils ont mieux joué en deuxième mi-temps et c’est la raison de ce résultat. Il va falloir qu’on continue à travailler, notamment sur la partie défensive, mais aussi toute l’équipe. Il reste encore trois matchs à jouer et on va tout essayer pour récupérer un maximum de points. (…) Je pense qu’on a une bonne mentalité. On est une équipe soudée et on l’a montré contre Lyon. Maintenant, c’est ce type de match qu’il va falloir ressortir sur les matchs restants. C’est pas bon de faire un bon match, et derrière de ne pas réussir à réitérer des performances similaires. »

Valentin Barco (Strasbourg) : "On veut aller chercher la Ligue des champions"

Valentin Barco (Strasbourg) : « Depuis que je suis arrivé, l’équipe tire dans le même sens. On avance tous ensemble et tous mes coéquipiers donnent tout sur le terrain. On vit une saison absolument fabuleuse et on veut aller jusqu’au bout. (…) Il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. (…) Évidemment, on veut aller chercher la Ligue des champions, ce serait mentir de dire l’inverse. Mais pour cela il faudra gagner les neuf points qu’il reste. »

Maxime Bernauer (ASSE) : "Il va falloir être à 100 % à chaque match, de l’attaquant jusqu’au gardien"

Maxime Bernauer (ASSE) : « On le savait, ça allait être compliqué ici. C’est une grosse équipe qui fait une grosse saison on est déçu car dans l’énergie qu’on a mis, on a pas réussi à faire ce qu’on avait fait contre Lyon. Dans notre situation, on sait que si on ne joue que sur notre qualité ça ne suffit pas. Ce qu’on a réussi à faire contre Lyon on n’a pas réussi à le faire aujourd’hui et on sait que quand on n’est pas tous ensemble, qu’on n’est pas à 100 % chacun d’entre nous, et qu’on ne défend pas ensemble en équipe bah c’est compliqué. Surtout face à une équipe comme ça qui n’a plus perdu depuis 11 ou 12 matchs. On est déçu et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes car on a eu les occasions pour mener.

Après on s’ouvre un peu, il y a la fatigue qui arrive. Ils ont des joueurs qui sont talentueux, qui vont vite et qui nous font mal. J’ai l’impression de dire la même chose toutes les semaines, mais pardonnez-moi l’expression : ça fait chier. Contre Lyon, on a pris les trois points et aujourd’hui on voulait bonifier ça et montrer que ce n’était pas forcément du hasard. Après il y avait aussi une belle équipe de Strasbourg qui nous a posé des problèmes, notamment quand on avait le ballon. Ils nous empêchaient pas mal de ressortir les ballons. Mais je pense, et c’est même sûr, qu’on est capable de faire mieux. Si on veut se maintenir dans ce championnat, il va falloir être à 100 % à chaque match de l’attaquant jusqu’au gardien. »