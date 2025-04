Ce samedi, l’AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse du RC Strasbourg pour un affrontement crucial dans la course au maintien. Retour sur les buts de la défaite de l’ASSE en Alsace.

À la Meinau, l’affiche promettait beaucoup entre deux équipes déterminées à glaner des points précieux en cette fin de saison. Avec seulement quelques journées restantes, les objectifs étaient clairs : Strasbourg cherchait à confirmer sa dynamique positive, tandis que Saint-Étienne espérait rester en vie dans la lutte pour le maintien.

Dans une atmosphère électrique, les deux équipes avaient soigneusement préparé ce rendez-vous. Boostés par leurs victoire dans le derby, les Verts arrivaient avec l’ambition de briller à l’extérieur, un secteur où ils peinaient encore à convaincre. En face, le groupe de Liam Rosenior abordait la rencontre avec confiance.

Des regrets en première période

Portés par leur succès récent dans le derby, les Verts entraient bien dans le match et manquaient de peu l’ouverture du score dès la 2e minute : sur un centre en retrait de Moueffek, Cardona butait d’abord sur Petrovic avant de complètement manquer sa reprise à bout portant. Une inefficacité rapidement punie : sur l’action suivante, Emegha, après avoir pris le dessus sur Nadé, trouvait Moreira qui ouvrait le score d’un bel extérieur du pied (7’).

Strasbourg poursuivait sa domination et manquait de peu le break, notamment sur une frappe de Nanasi qui trouvait le poteau (16’). Contre le cours du jeu, l’ASSE revenait au score grâce à Davitashvili, bien lancé par Pétrot, qui éliminait deux défenseurs avant de conclure avec sang-froid (19’).

Malgré cette égalisation, les Verts souffraient, et il fallait une sortie décisive de Larsonneur face à Emegha (29’) puis un sauvetage in extremis de Pétrot devant Lemaréchal (31’) pour éviter de concéder un second but. Peu après, Emegha manquait un duel face à Larsonneur (33’).

Sur coup de pied arrêté, Saint-Étienne tremblait encore : un but d’Emegha était annulé pour une faute sur Moueffek (40’), et juste avant la pause, Larsonneur s’interposait de nouveau devant l’attaquant strasbourgeois (45’+2).

Un manque d’efficacité fatal pour l’ASSE

Dès la reprise, Cardona trouvait la barre sur une reprise de volée (47’), avant qu’Emegha ne soit de nouveau contré in extremis par Bernauer (49’).

Cardona, en difficulté dans le dernier geste, ratait une autre grosse occasion à l’heure de jeu, même si l’action aurait été annulée pour hors-jeu (59’).

Les regrets s’accumulaient côté stéphanois avant qu’Emegha, récompensé de ses efforts, ne redonne l’avantage à Strasbourg (63’).

Par la suite, la rencontre perdait en intensité. Les Verts, peu dangereux, tentaient leur chance de loin sans cadrer leurs frappes. Finalement, Bakwa enfonçait le clou en inscrivant un troisième but pour Strasbourg après une belle percée de Doué (83’).

Logiquement battue par une équipe tournée vers l’Europe, l’ASSE retombe dans ses travers et ne parvient pas à capitaliser sur son succès contre l’OL. L’espoir de maintien en Ligue 1 reste d’actualité en espérant des faux pas du côté des concurrents des Verts.

Les buts en images