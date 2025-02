Avec 432 370 minutes disputées par ses joueurs formés au club, l’ASSE se positionne comme l’un des meilleurs clubs formateurs d’Europe. Malgré son retour en Ligue 1 en 2024, le club continue de faire confiance à ses jeunes, un ADN qui reste au cœur de son projet sportif.

Un modèle basé sur la formation malgré des départs marquants

Historiquement, l’ASSE a toujours été un club qui s’appuie sur son centre de formation pour nourrir son équipe première. Cependant, comme souvent avec les clubs les plus formateurs, certains talents finissent par partir vers d’autres horizons. Cet hiver, Mathis Amougou a rejoint Chelsea, tandis que Maxence Rivera s’est engagé avec Dunkerque durant l'été. Ces départs montrent à quel point l’ASSE sait développer des joueurs capables d’attirer l’attention, y compris à l’étranger.

Malgré cela, le club du Forez continue de faire confiance à sa jeunesse. Des joueurs comme Aïmen Moueffek, Lenny Pintor ou encore Nathanaël Mbuku restent des éléments clés de l’effectif. Leur présence en Ligue 1 offre une vitrine idéale pour les jeunes souhaitant percer au plus haut niveau.

L’ASSE face aux autres clubs français formateurs

Le classement des clubs européens accordant le plus de temps de jeu à leurs jeunes formés en interne place l’ASSE à la 16e place en Europe et 3e en France. Seuls l’Olympique Lyonnais (4e, 812 385 minutes) et le Stade Rennais (7e, 627 861 minutes) devancent les Verts dans l’Hexagone.

Si Lyon domine largement ce classement, c’est grâce à une politique de formation ancrée depuis de nombreuses années. Rennes, de son côté, a su mettre en place un modèle efficace qui permet aux jeunes de s’épanouir avant d’être vendus à prix d’or. Saint-Étienne, avec son retour en Ligue 1, peut s’inspirer de ces réussites pour bâtir un projet durable tout en restant fidèle à son identité.

Un levier stratégique pour l’avenir en Ligue 1

Avec des moyens financiers encore limités après sa montée, l’ASSE doit s’appuyer sur ses jeunes pour assurer son maintien et viser plus haut dans les saisons à venir. En renforçant son identité de club formateur, les Verts pourraient non seulement attirer de nouveaux talents, mais aussi pérenniser leur présence en Ligue 1 en misant sur des joueurs impliqués et fidèles au projet.

La formation est un pilier du football moderne, et l’ASSE prouve qu’elle peut être un atout majeur pour exister dans l’élite.