Lucas Stassin a illuminé le 126ᵉ derby face à l’OL avec un doublé décisif et une prestation XXL, confirmant son statut de leader offensif de l’ASSE dans la course au maintien. Retour sur le match de l'attaquant stéphanois.

En feu depuis le début de l’année 2025, Lucas Stassin continue de porter l’ASSE à bout de crampons. Ce samedi 20 avril, dans un Geoffroy-Guichard bouillant, l’avant-centre belge a été l’homme du match face à l’Olympique Lyonnais. Un doublé, un pressing constant, un rôle de point d’appui précieux... L'avant-centre Belge aété étincelant

Un début de match idéal pour Stassin et l'ASSE

Dès la 10ᵉ minute, les Verts ont frappé les premiers. Bien lancé dans la profondeur, Léo Pétrot a adressé un centre millimétré repris de la tête par Stassin. Ce but a immédiatement mis les Verts dans les meilleures dispositions et fait chavirer le Chaudron. Loin de se contenter de ce coup d’éclat, l’ASSE a dominé le premier acte, portée par l'activité incessante de son attaquant.

Déjà auteur de 12 buts cette saison – sans le moindre pénalty –, Lucas Stassin a confirmé qu’il était plus qu’un simple finisseur : un joueur capable de créer le danger seul, de presser, de jouer dos au but et de bonifier chaque ballon.

Stassin, machine à marquer et moteur du pressing

Au retour des vestiaires, c’est encore lui qui a fait parler la poudre. Sur une récupération haute à la 67ème minute de jeu, Stassin a transpercé la défense lyonnaise sur 40 mètres avant de conclure d’un tir enroulé clinique. Une action d’envergure européenne, qui en dit long sur la confiance et la forme du buteur stéphanois.

Statistiquement, sa prestation est très bonne: 4 tirs cadrés, 17 passes réussies sur 18 (94 %), 4 passes clés, 12.3 km parcourus, 6 duels au sol disputés. Mais au-delà des chiffres, c’est sa présence dans le pressing et son rôle de point d’ancrage qui ont soulagé et dynamisé l’équipe de l'ASSE. Une vraie masterclass, saluée par le public qui l'a ovationné.

Le maintien passe par Stassin

Avec ce doublé, Lucas Stassin totalise 11 buts en 2025, sur les 12 qu’il a inscrits cette saison. Une montée en puissance impressionnante qui coïncide avec la phase décisive du championnat. À quatre journées de la fin, l’ASSE est plus que jamais dans la lutte pour le maintien. (J31 : Strasbourg, J32 : Monaco, J33 : Reims, J34 : Toulouse).

S’il maintient ce niveau de performance, Stassin pourrait bien être l’homme du salut pour les Verts. Plus qu’un buteur, c’est désormais un leader que l’ASSE a trouvé.