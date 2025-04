Après la déroute contre Paris (1-6) et Lens (1-0), les Verts avaient obtenu un nul encourageant contre Brest (3-3). C'était le derby qui se dressait devant les joueurs d'Eirik Horneland. Comme chaque semaine ou presque, le service communication de l'ASSE nous offre une vidéo inside du week-end. Cette fois-ci, l'ASSE-OL a offert un scénario exceptionnel avec une belle victoire stéphanoise à la clef.

Dès les premières minutes, les hommes d’Eirik Horneland ont imposé un rythme intense à une équipe lyonnaise dépassée. Dans une ambiance de derby électrique, Lucas Stassin a rapidement ouvert le score à la 10e minute d’un superbe coup de tête sur un centre de Pétrot, inscrivant ainsi son 11e but en Ligue 1 cette saison.

Saint-Étienne a continué sur sa lancée, se montrant dangereux dans la verticalité. Davitashvili a manqué le break à la 36e minute, tandis que l’OL, peu inspiré, n’a cadré qu’un seul tir en première période, repoussé par un Larsonneur attentif.

Le match a basculé à la 23e minute avec une expulsion initiale de Stassin pour une semelle sur Tolisso. La VAR a finalement ramené la sanction à un carton jaune, une décision contestée, surtout après la sortie de Tolisso sur civière.

Peu avant la pause, une interruption de près de 20 minutes a été provoquée par un projectile ayant touché un arbitre assistant, jeté depuis la tribune Henri-Point. L’arbitre a menacé de stopper définitivement la rencontre en cas de nouvel incident.

En seconde période, alors que Lyon semblait revenir, Stassin a inscrit un deuxième but à la 67e sur une frappe enroulée après une erreur défensive adverse. Malgré une possession lyonnaise supérieure, les Verts se sont montrés plus efficaces. Tessmann a réduit l’écart à la 76e, mais la défense stéphanoise a résisté jusqu’au bout.

Cette victoire importante pour l’ASSE redonne espoir dans la course au maintien, tandis que l’OL repart avec des doutes.

Un dernier entraînement galvanisant

Ce samedi les supporters se sont rassemblés à Geoffroy Guichard, de quoi motiver les joueurs et Louis Mouton à la veille d’un derby : "C’est toujours la même sensation, même si ça fait 2-3 fois qu’on voit ça c’est incroyable. Je pense qu’il n’y a qu’ici que ça se passe comme ça. C’est un derby, c’est un match à part. Il va falloir se servir de cette énergie la pour accrocher les 3 points. On sait que ça peut lancer notre fin de saison d’une bonne manière. Ces 3 vont être décisifs dans notre quête du maintien et dans le gain territorial entre les lyonnais et nous."

Maxime Bernauer, qui vivait son 1er derby, était impressionné par l’engouement des supporters avant ce choc : "C’est beau hein. C’est à nous d’être à la hauteur de ce qu’ils font depuis que le club est au haut niveau. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de clubs ou c’est comme ça. Il faut qu’on s’en serve pour se mettre le cul par terre et tout faire pour gagner ce match."