Le 126ème derby de l’histoire a été marqué par la performance de Lucas Stassin et de ses coéquipiers pour venir a bout de l’OL. Il a également été marqué par un incident en tribune et par quelques messages passés par les supporters. Le coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin a été visé par une banderole lors de la rencontre.

La belle victoire stéphanoise a été ternie par la débilité d’un homme en tribune peu avant la mi-temps. Cet individu a jetté une pièce de monnaie derrière la tête de l’arbitre de touche, Mehdi Rahmouni. Un acte inacceptable qui a poussé l’ASSE à déposer plainte contre lui.

Les supporters chambrent l’OL

Avant la rencontre, les joueurs lyonnais ont pu apercevoir plusieurs chambrages au sein du Chaudron. Une banderole "Merci Maguire" a été déployée dans le Kop Sud. 3 jours plus tôt, Manchester United renversait l’OL en Quarts de finale de l’Europa League grâce à un but victorieux d’Harry Maguire.

2 supporters ont également floqués leur maillot "Merci" avec le numéro 5 et "Maguire" avec le numéro 4 en référence au score de ce match fou a Old Trafford.

Les supporters du Kop Sud ont également déployé une banderole pour se moquer des lyonnais et de John Textor, leur président : "Un chapeau de Cow boy et des bières cul sec suffisent pour vous enc**er : Vous êtes des étudiantes en Spring Break"

Les Green Angels dézinguent Loïc Perrin

Avant la rencontre face à l’OL, Loïc Perrin avait pris la parole pour la chaîne YouTube de la Ligue 1, dans un documentaire consacré au retour du derby à Geoffroy Guichard : "Le niveau est différent aujourd'hui (entre Lyon et Saint-Étienne) mais on a la chance dans notre sport, dans le football, on le voit en coupe de France où le petit gagne, c'est de plus en plus fréquent. Dans un match, tout est possible ! L'historie du match, on ne la connait pas, l'idée, c'est de jouer avec engagement et détermination et l'énergie comme on est capable de le faire. Et de faire le maximum ! On a toujours dit que le maintien était l'objectif. Si on prend à date, on rivalise toujours pour le maintien…"

Des propos qui avaient irrités certains supporters

Ce dimanche, les Green Angels ont tenu à faire passer un message assez salé pour l’ancien capitaine de l’ASSE : "Perrin : arrogant, dédaigneux, sans motivation : tes valeurs ne sont définitivement plus les nôtres".