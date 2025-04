L'ASSE affrontait Lyon pour une rencontre comptant pour la 30ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont remporté le 126ème Derby de l'histoire sur le score de 2 buts à 1. Les Verts remontent à la hauteur du Havre après les résultats du week-end. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

🧤 Gautier Larsonneur (6)

Alors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il soit fortement sollicité, le portier stéphanois a finalement passé une soirée relativement tranquille. Il ne peut pas grand-chose sur la frappe lyonnaise qui le trompe. Le peu qu’il a eu à faire, il l’a bien fait. Un match sérieux.

🛡️ Léo Pétrot (7)

Très bon match du latéral gauche, bien plus tranchant que d’habitude. Face à un adversaire peu rapide, il a su se montrer solide défensivement et précieux offensivement. Sa magnifique passe décisive sur le premier but de Stassin a parfaitement lancé les Verts. À l’aise tout au long de la rencontre.

🧱 Mickaël Nadé (7)

Un vrai patron dans l’axe. Solide, impérial dans les duels, il a éteint Mikautadze tout au long du match. On retiendra aussi quelques montées balle au pied qui ont désorganisé l’OL. Une prestation de costaud.

🧠 Maxime Bernauer (7)

Match très propre et engagé du défenseur central. Présent dans les moments chauds, il forme avec Nadé une charnière rassurante. Depuis son arrivée, il démontre une intelligence de jeu qui pourrait bien faire la différence dans la course au maintien.

⚖️ Dennis Appiah (6)

Sérieux dans l’ensemble, mais quelques glissades malvenues ont fait frissonner les tribunes. Moins utilisé que son homologue à gauche, le jeu s’est logiquement porté côté Pétrot. Match correct, mais sans éclat.

🎯 Pierre Ekwah (7)

Véritable métronome au milieu. Calme, précis, efficace dans le jeu court et long, il a livré une performance très propre. Il passe tout près d’un but somptueux sur une frappe enroulée qui s’écrase sur la barre. Très belle prestation.

🔗 Florian Tardieu (7)

Excellent match du vétéran stéphanois. Toujours bien placé, il a su faire le lien entre la défense et l’attaque. Une volée du gauche en première mi-temps aurait mérité un meilleur sort. Son influence dans l’organisation du jeu reste précieuse.

⚡ Aïmen Moueffek (6)

Très bonne première période, durant laquelle il a souvent transpercé le milieu lyonnais par ses courses puissantes. Moins influent après la pause, il reste toutefois un rouage essentiel dans l’intensité du pressing stéphanois.

😐 Zuriko Davitashvili (5)

Match trop discret pour le Géorgien. S’il a été actif par moments, il a souvent manqué de justesse. Son face-à-face manqué en fin de première période laisse un goût amer. Il reste un poison pour les défenses, mais doit gagner en efficacité.

💤 Irvin Cardona (5)

Peu visible sur son aile. Il a manqué d’impact et de précision. Match très terne pour celui qui avait brillé face à Brest. Trop peu de choses à retenir dans son match.

⭐ Le joueur du match : Lucas Stassin (8)

Quel derby pour le jeune belge ! Auteur d’un doublé décisif, il a tout fait vivre à la défense lyonnaise. Sa tête piquée sur le premier but est une merveille de timing, et sa frappe lointaine sur le second, un modèle de sang-froid. À 20 ans, il s’affirme comme le grand buteur que Saint-Étienne attendait.

👔 L’entraîneur : Eirik Horneland (7)

Avec une équipe privée de plusieurs cadres, Horneland a su trouver la bonne formule. Son 4-3-3, stable et bien huilé, a fait exploser le dispositif lyonnais. Il a parfaitement géré l’intensité du derby et les émotions qui l’entourent. Ses choix, notamment l’entrée d’Abdelhamid en fin de match, ont permis de verrouiller la victoire. Un coaching lucide et efficace.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.