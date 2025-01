Retrouvailles réussies avec les terrains de Ligue 1. Menée dans un premier temps, l'ASSE a pu compter sur un Augustine Boakye inspiré (doublé : 50', 57') et un Lucas Stassin proactif (but 80'). Ce dernier s'est justement exprimé après la rencontre.

Stassin espère des progrès

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "Match réussi, mais je pense qu'on peut encore progresser sur certains points. On aurait pu plier le match dès la mi-temps, avec toutes les occasions manquées. Ensuite, on a été un peu puni avec ce but encaissé. Mais on n’a rien lâché. On est revenus en deuxième mi-temps avec la même mentalité, voire encore plus déterminés. Finalement, on a su conclure le match et je suis très satisfait d'avoir obtenu les trois points aujourd'hui."

Deuxième réalisation en Ligue 1

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "Mon but ? Je n’ai pas trop réfléchi. J'étais dans une position similaire à celle de la première mi-temps, où j’avais manqué une occasion. Alors je me suis dit qu’il fallait tenter autre chose. Ça s’est passé comme ça, et je suis content. En tant qu’attaquant, il y a toujours un peu de frustration quand une opportunité est manquée. Mais même avec la victoire, j'aurais été un peu frustré tout en étant satisfait. J’ai aussi réussi à délivrer une passe décisive qui a permis de marquer le deuxième but. Donc je suis vraiment content de ma contribution aujourd’hui."

"Je suis un peu plus libre"

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "J’ai beaucoup plus le ballon dans les 16 mètres et beaucoup moins dans la zone du milieu de terrain. Cela vient du fait qu’on joue plus haut et qu’on récupère le ballon plus près du but adverse, je suis un peu plus libre. Ce qui me permet d’être davantage en position offensive. Mon point fort, c’est d’être présent dans les 16 mètres, d’aider l’équipe dans cette zone, et j’ai eu la chance de le faire aujourd’hui. J’espère continuer à apporter autant dans les prochains matchs."