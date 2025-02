Le mercato hivernal vient de se terminer, et celui de l'AS Saint-Étienne laisse perplexe. Alors que les Verts sont englués dans le bas du classement de Ligue 1 et que le maintien est un enjeu crucial de cette seconde partie de saison, beaucoup d'observateurs doutent du recrutement effectué par l'AS Saint-Étienne, notamment Roland Courbis, qui s'est exprimé sur la chaîne L'Équipe.

L'AS Saint-Étienne, dans les tout derniers instants du mercato, a réussi à faire partir de nombreux joueurs qui plombaient autant un effectif pléthorique qu'une masse salariale tout aussi conséquente. Ainsi, Mathieu Cafaro et Thomas Monconduit sont partis dans les toutes dernières secondes du mercato. Auparavant, ce sont Yanis Lhéry, Djibril Othman et Iman Aïki qui avaient fait leurs valises pour d'autres clubs.

Le départ le plus inattendu reste celui de Mathis Amougou, l'une des perles du centre de formation de Saint-Étienne, qui a finalement rejoint Chelsea contre un chèque de 15 millions d'euros. Un départ surprise qui n'a pas été compensé par une arrivée dans ce secteur de jeu.

Un mercato réussi dans le sens des départs...

En revanche, l'AS Saint-Étienne s'est renforcée défensivement en attirant Maxime Bernauer, arrivé en provenance du Dinamo Zagreb sous forme de prêt, ainsi qu'Irvin Cardona, prêté par l'Espanyol Barcelone.

Ce mercato, tout aussi low cost que peu rassurant sportivement, a également laissé perplexe Roland Courbis. L'ancien entraîneur, devenu consultant sur la chaîne L'Équipe, ne s'est pas montré rassuré, à l'instar des supporters et des observateurs du club : "C'est assez surprenant. Avec la vente du club, l'arrivée d'un nouveau propriétaire et d'une nouvelle direction, on imaginait que Saint-Étienne disposait des moyens nécessaires pour se renforcer. On s'attendait à une amélioration par rapport au passé, mais ce mercato hivernal reste pour le moins déroutant pour l'AS Saint-Étienne..."

L'avenir nous dira si l'AS Saint-Étienne a effectué un bon mercato ou si sa stratégie de se renforcer avec peu de joueurs aura été perdante. L'enjeu est toutefois de taille, puisqu'il s'agit de sa place en Ligue 1, qu'il serait dommage de perdre pour une question d'économie, surtout lorsqu'on sait que Kilmer est arrivé avec des moyens censés être supérieurs à ceux des anciens propriétaires.