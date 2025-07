Ce dimanche 29 juin, les joueurs de l’ASSE ont pris la direction du Chambon-sur-Lignon. Un lieu de plus en plus sollicité par différentes équipes françaises. Cette année, c’est le club stéphanois qui ouvre le bal en Haute-Loire !

Depuis le 19 juin, les joueurs de l’ASSE ont retrouvé les terrains d’entraînement. Petit à petit, les Verts sont de plus en plus nombreux à participer aux séances. En effet, jeudi dernier, Ben Old, Djylian N'Guessan, Dylan Batubinsika ou encore Lucas Stassin ont rejoint leurs coéquipiers. Ces joueurs internationaux ont bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires. Lucas Stassin en a d’ailleurs profité pour retirer une plaque métallique présente dans son pied, conséquence d’une ancienne blessure.

Un stage d’une semaine pour les joueurs de l’ASSE

Les hommes d’Eirik Horneland ont donc, ce dimanche, pris la direction de leur premier stage. Celui-ci les emmène à seulement une soixantaine de kilomètres de Saint-Étienne, au Chambon-sur-Lignon. Ce lieu, de plus en plus prisé par les clubs sportifs, a entamé une course contre-la-montre en octobre dernier... Le 17 octobre, d’importantes inondations ont touché la ville. Parmi les infrastructures concernées : le stade de football. Quelques semaines après cette catastrophe naturelle, le maire Jean-Michel Eyraud déclarait :

« La pelouse a pu être sauvée, elle restera de très grande qualité [...] Le barriérage est quelque chose qui coûte très cher. Une simple main courante autour du terrain de foot, c’est presque 50 000 euros. » Il a donc fallu agir vite pour remettre les choses en ordre. Dans un article paru en mars dernier, Le Progrès annonçait que 102 000 euros étaient nécessaires. De nombreux travaux ont été engagés et ce n’est pas terminé, puisque « Une seconde intervention devra être faite sur les pelouses après l’été. » Pas de panique toutefois, l’ASSE et de nombreux clubs s’y rendront cet été, preuve que la situation est bien revenue à la normale.

Quelles sont les équipes attendues ?

C’est un lieu qui séduit de plus en plus de formations. Deux stages y seront organisés pour l’ASSE : l’équipe masculine professionnelle ouvrira la saison estivale, tandis que l’équipe féminine, dirigée par Sébastien Joseph, est attendue du 6 au 9 août. D’autres clubs se grefferont entre-temps et ensuite :

29 juin – 5 juillet : AS Saint-Étienne (Ligue 2)

6 – 12 juillet : FC Sochaux (National)

12 – 19 juillet : Troyes (Ligue 2)

19 – 25 juillet : Grenoble Foot (Ligue 2)

27 – 31 juillet : AS Cannes (National 2)

2 – 6 août : SC Toulon (National 2)

6 – 9 août : AS Saint-Étienne Féminines (D1)

17 – 21 août : ASM Clermont (Top 14)

Football ou même rugby, les installations du Chambon-sur-Lignon semblent satisfaire de plus en plus de clubs !