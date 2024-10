L'ASSE a envoyé plusieurs jeunes s'aguerrir en prêt cet été. Darling Bladi a d'abord rejoint Bourg-en-Bresse en juin et est depuis très utilisé par son entraîneur David Le Frapper. Le FBB01 était sur le pont mercredi soir. Tout comme Quevilly-Rouen, où le défenseur central Beres Owusu est prêté cette saison. Karim Cissé, qui évolue lui en Ligue 2 avec Annecy, jouera ce vendredi contre Laval.

Bladi titulaire mais vaincu

Aligné à son poste habituel de piston gauche dès le début de la rencontre, Darling Bladi n’a pu empêcher la défaite des siens contre Orléans. Le FBBP01 s’est en effet incliné 1-0 à l’extérieur. Farid El Khoumisti a inscrit l’unique but de la rencontre et Bourg-Péronnas a terminé la rencontre à neuf, après les expulsions de Vitré puis de Lacour.

Avec 11 points, le FBBP01 pointe à la 12ème place au classement du championnat de National. Les hommes de Le Frapper tenteront de se relancer face à Nîmes lors de la prochaine journée.

Owusu sur le banc

Beres Owusu a rejoint QRM en prêt, début septembre. Il avait expliqué les raison de son départ en conférence de presse, il y a quelques semaines : « On m'a fait comprendre de partir, oui et non, mais c'était la volonté de tout le monde. Du club comme du mien. d'aller prendre de l'expérience, du temps de jeu. (…) Je suis là pour prendre du temps de jeu. J'essaie de faire ce que je sais faire, d'apprendre tout le temps, de toujours donner le meilleur de moi-même. C'est le but de ma saison ici. Et ensuite, on verra. »

Face à Aubagne mercredi soir, le défenseur prêté par les Verts était sur le banc des remplaçants. Il n’est pas entré en jeu et a vu ses coéquipiers obtenir le point du nul contre Aubagne (1-1). QRM est 15ème avec 8 points.

