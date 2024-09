Prêté sans option d’achat par l’ASSE à Bourg-Péronnas cette saison, Darling Bladi a pour le moment la confiance de son coach. Nous avons justement pu nous entretenir avec David Le Frapper, en charge de l’équipe première du FBBP01 depuis cet été. Interview à lire ci-dessous.

« Darling Bladi vous a rejoint dès le début du mercato. Comment se sont déroulés les échanges avec le joueur et avec l’ASSE ? Y’avait-il une volonté de le faire évoluer dans un système avec des pistons ?

Il avait envie de venir, il savait que son apprentissage se ferait plus vite en jouant deux niveaux au-dessus (par rapport au championnat N3, ndlr). Il n’y a eu aucune ambiguïté sur ses envies. Avec Saint-Etienne, on n’a pas vraiment parlé de système. Ce qui est important, c’est que dans l’échange que j’ai pu avoir avec Loïc Perrin ou avec Olivier Dall’Oglio, il y avait l’idée de le faire grandir. Cela a été constructif, ils ne voulaient pas prêter un joueur pour dire qu’ils avaient prêté un joueur.

Le suivi de l’ASSE est-il régulier depuis l’officialisation du prêt ?

Il y a déjà eu un retour qui avait été fait pendant la préparation, avant notre premier match contre Dijon. Puis on s’est de nouveau entretenu avec eux il y a une grosse quinzaine de jours. Il y a une vraie démarche constructive et évolutive, c’est très professionnel.

Vous avez titularisé Bladi à chaque match depuis le début de saison, comment jugez-vous ses premières sorties ?

Il a des performances qui ne sont pas encore très linéaires. Mais quand on lui dit quelque chose, il corrige. Il fait globalement des matchs efficaces. Il va grandir avec le temps. Pour moi, il y a encore beaucoup de marge dans ses aptitudes et dans son jeu avec ballon. Pour l’instant, il a quelques parasites, qu’il faudra corriger notamment sur sa qualité de centres et sur certains gestes défensifs. Aujourd’hui il avance bien, il tient bien son rôle dans ce système. On est quand même plus sur des performances régulières qu’irrégulières. C’est un joueur fiable. Ce prêt va être enrichissant.

D’un point de vue humain, on imagine ce n’est pas quelqu’un de problématique non plus ?

Il est beaucoup dans la communication et moi aussi, donc ça va me très bien. Il connaît ses axes de progression. Il s’entend bien avec le groupe aussi, il a été adopté. Il est respectueux, à la recherche de la performance et pose beaucoup de questions. Je n’oublie pas que c’est un jeune joueur qui jouait en National 3 l’an dernier. Il faut être patient, même si on n’a pas beaucoup de temps. On a des impératifs de résultats mais il est à fond aux entraînements, recherche la performance. C’est un petit qui ne laisse pas insensible.

Au niveau du collectif, que pensez-vous du début de saison de votre équipe ?

L’objectif c’est le maintien. Au vu des problématiques économiques qu’on a eu, savoir si le club pourrait accéder au National ou pas, on est dans l’idée de pérenniser le club à ce niveau. Est-ce qu’on est dans nos clous aujourd’hui avec 5 points ? Je vous dirais oui et non. Si on fait une performance comme on l’a fait contre Châteauroux en deuxième mi-temps, peut-être qu’on ne repart pas avec 0 point. Boulogne, le nul est assez mérité, même si le scénario est cruel car on a une balle de 2-0 à la 91ème. Contre QRM, on fait un match sérieux, on n’est pas vraiment en danger mais on n’est pas vraiment dangereux non plus. C’est un début de saison correct. Au vu des équipes qu’on rencontre, on fait un bon début de saison.

Vous coachez un autre joueur formé à l’ASSE cette saison. Il s’agit de Jordan Morel. Avez-vous un mot à dire sur son début de saison à lui aussi ?

C’est un accélérateur de jeu, un joueur généreux, un vrai footeux. C’est un élément important de notre équipe. Malheureusement il est blessé, il a un problème au tendon. Mais il va encore grandir et a une belle marge de progression.

Pour finir, évoquons votre carrière. Quelles ambitions avez-vous pour le futur ?

Mes ambitions aujourd’hui c’est de m’installer ici, de pérenniser le club et de me stabiliser moi aussi. Il faut que je retrouve ce que j’ai pratiquement toujours connu dans ma carrière en tant que joueur ou dans les centres de formation à Valenciennes, à l’Olympique de Marseille ou à Châteauroux (où il a entraîné, ndlr). Je veux grandir en même tant que mes joueurs. La seule chose qui m’intéresse c’est de prendre du plaisir. J’ai pu rencontrer des individus totalement différents dans ma carrière et c’est une belle richesse. Je pars du principe que pour bien jouer au foot, il faut déjà bien connaître ses joueurs. Quand tu connais l’individu, tu peux en tirer le maximum. Aujourd’hui, je ne me projette pas beaucoup plus loin. »

Merci à David Le Frapper pour sa disponibilité.