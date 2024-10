Alors que l'ASSE se déplace à Angers ce samedi, Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Présent, nous avons retranscrit ses propos. Extraits.

Dall'Oglio insiste

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd'hui, j'ai trois joueurs avec des styles différents : deux gauchers et un droitier. Mais ces trois joueurs sont globalement du même niveau. Il y a donc des choix à faire. Je tiens à réinstaurer une saine concurrence entre eux, car je pense que cette compétition peut les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne veux pas que quiconque se repose sur ses acquis. Chaque match a sa vérité, et je veux que ces joueurs, qui occupent des postes clés, apportent quelque chose de fort, qui inspire le reste de l'équipe.

Je m'attends à ce qu'ils soient d’abord solides défensivement, tout en prenant des responsabilités dans la relance. Les décisions sur qui joue peuvent varier d’un match à l’autre, selon les besoins et les performances.

Bien sûr, une certaine stabilité peut être importante, mais j'ai décidé que cette concurrence doit nous apporter plus de responsabilités et de force. On voit d’ailleurs, dans les grandes équipes, un turnover régulier à plusieurs postes. Il est donc crucial que chacun soit capable de s'investir pleinement et ne pas se reposer sur ses lauriers."

Maçon à Angers ?

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Nous avons encore Wadji à Clairefontaine, mais il devrait revenir normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. Pierre Cornud, quant à lui, trottine déjà bien et devrait reprendre la semaine prochaine. C'est encourageant, ça va beaucoup mieux de ce côté-là.Yvann Maçon a repris l'entraînement cette semaine, en alternance avec quelques séances. On verra comment ça évolue. Il est incertain pour être dans le groupe, mais c’est déjà une bonne nouvelle de le voir à l’entraînement. Enfin, tout le reste du groupe des blessés suit son programme de réhabilitation et de reprise."