Les supporters des clubs de football font partie de la vie quotidienne de ce sport. Depuis plusieurs saisons, plusieurs organisations se plaignent de chants homophobes dans les tribunes. Le ministre des sports a annoncé une mesure forte dès ce week-end dans les stades de Ligue 1.

L’ASSE souvent pénalisée

Depuis de nombreuses années, l’ASSE est régulièrement dans le viseur des différentes commissions de disciplines. Que ce soit celle de l’UEFA, la LFP ou la FFF, elles ont toutes déjà eu a sanctionner les supporters stéphanois. Récemment, l’ASSE a encore été privée de plusieurs de ses tribunes pour différents incidents. Le barrage face à Metz a notamment été le théâtre de ces sanctions. Les engins pyrotechniques utilisés à l’aller et les débordements au retour ont justifié une sanction de la part de la LFP.

Les 2 Kops stéphanois avaient alors êtes fermés pour le retour des Verts dans l’élite. L’ASSE avait ensuite retrouvé le Kop Nord face à Lille. Le Kop Sud était toujours fermé à cause de fumigènes allumés durant le Play-Off face à Rodez.

Une mesure inédite en Ligue 1

Le match entre le PSG et Strasbourg, le week-end dernier n’a pas vraiment fait parler pour son résultat. Des chants homophobes ont étés entendus dans les tribunes du Parc des Princes. Ce jeudi, le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, Gil Averous a annoncé des mesures fortes.

Interrogé sur une éventuelle réponse des supporters Marseillais à ces chants leurs étant destinés, voici ses mots : "Une demande a été faite à la Ligue de Football Professionnel et à la Fédération Française de Football. Cela consiste à appliquer strictement une suspension du match en cas de chants homophobes. On le fera dès dimanche, si c’est le cas, le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit." Les supporters et les clubs sont prévenus !