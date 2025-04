S’il y a bien un domaine à l’AS Saint-Étienne qui ne provoque pas d’inquiétude, c’est le secteur offensif. En effet, avec plusieurs joueurs de talent, l'ASSE dispose de nombreuses cordes à son arc : Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Djylian N'Guessan, mais également Augustine Boakye, Ibrahima Wadji ou encore Ibrahim Sissoko. Concernant les deux derniers, il semblerait qu'Eirik Horneland a fait son choix.

Le point commun entre Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko, c’est que les deux attaquants stéphanois étaient présents l’an dernier dans l’effectif de l’ASSE en Ligue 2, mais ont joué très peu cette saison en Ligue 1. Toutefois, les raisons ne sont pas les mêmes pour l’un et pour l’autre. Si Ibrahima Wadji a largement été gêné par des blessures musculaires en tout genre, comme ce fut déjà le cas l’an dernier en Ligue 2, de son côté, Ibrahim Sissoko a souffert des choix de son entraîneur.

Sissoko : un tournant après son expulsion en coupe ?

Il semblerait toutefois qu’un tournant ait été pris après sa longue suspension en Coupe de France, subie après une expulsion face à l’Olympique de Marseille. Horneland, qui n’était alors pas encore l’entraîneur des Verts, s’est-il déjà fait un avis avant même d’avoir vu jouer l’imposant attaquant stéphanois ? Rien n’est moins sûr. Ce qui est certain, en tout cas, c’est qu’il n’a pas semblé séduit par le profil proposé par Sissoko. Lui qui prône un pressing haut, intense et beaucoup de vitesse après la récupération n'a sans doute pas convaincu des qualités de l’attaquant stéphanois, davantage pivot et renard de surface.

Sissoko n’a ni l’endurance ni la vélocité pour répondre aux exigences de son entraîneur en termes de pressing. C’est tout l’inverse d’un Ibrahima Wadji, beaucoup plus mobile, rapide et véloce, qui peut tout à fait s’intégrer dans le dispositif mis en place par l’entraîneur norvégien. Ce dernier rappelait d’ailleurs, il y a peu, tout le bien qu’il pensait d’Ibrahima Wadji :

"Wadji ? Il a joué avec l’équipe que j’entraînais pendant 6 mois, avant qu’il parte pour une autre équipe. Depuis que je suis arrivé ici, il a eu une longue période d'indisponibilité. Mais depuis qu'il est de retour sur les terrains, j'ai retrouvé le joueur que je connaissais : très actif et très intense. C'est un joueur qui cherche toujours à accélérer le jeu, et pour les défenseurs, c'est très difficile à gérer."

Horneland : "Wadji est un attaquant très actif dans les espaces"

"Quand je le vois à l'entraînement, il est très actif, il est impliqué sur beaucoup de buts. Il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. J'ai vraiment hâte de pouvoir compter sur lui dans l’équipe. Avec Wadji et Cardona, on a deux joueurs qui sont assez bons pour exploiter la profondeur. Et nous avons aussi Ben Old et Davitashvili. On regrette évidemment de ne pas pouvoir compter sur Augustine Boakye, mais le fait qu'Ibrahima soit disponible nous laisse pas mal de possibilités. Wadji est un attaquant très actif dans les espaces. Si je me souviens bien, il avait marqué 7 buts en 10 matchs. Il a été très important pour nous parce qu'on a obtenu une qualification européenne avec lui en 2018. Il peut jouer dans l’axe ou sur le côté."

Des déclarations qui résonnent comme un adoubement pour son attaquant, qui, si l’on en croit les mouvements opérés dans l'effectif, lors de la dernière rencontre face à Paris, serait désormais passé devant Sissoko dans la hiérarchie des buteurs.

Sissoko poussé vers la sortie ?

Ainsi, il semblerait qu'Eirik Horneland ait d’ores et déjà condamné Ibrahim Sissoko dans cet effectif et que, petit à petit, le buteur en provenance de Sochaux soit poussé vers la sortie. Il est fort à parier que, dorénavant, Horneland va vouloir compter sur Lucas Stassin, son buteur numéro un, dont la doublure sera Ibrahima Wadji, si ce dernier est enfin laissé tranquille par ses pépins physiques, ce qui n’est pas du tout évident. Toutefois, en l’absence de Wadji et Cardona, N'Guessan ou Cardona pourraient s'avérer être des armes offensives de plus en pointe. Ils pourraient, là encore, passer devant un Sissoko qui semble définitivement relégué au bas de la hiérarchie des buteurs stéphanois.