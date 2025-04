À l’image de la frustration de Cheikh N’Doye, le capitaine cannois, Reims s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France sans briller.

Dans une demi-finale de Coupe de France très disputée, le Stade de Reims a arraché sa place pour la finale en s’imposant sur la pelouse du RC Cannes (1-2). Pourtant, cette qualification laisse perplexe, tant les hommes de Samba Diawara ont peiné à produire un jeu cohérent. Face à une formation cannoise ambitieuse, portée par son public, Reims s’en est sorti grâce à deux éclairs offensifs, sans jamais réellement dominer les débats.

À domicile, les Cannois ont proposé un jeu séduisant, monopolisé le ballon (61 % de possession) et tiré à 17 reprises contre seulement 10 pour Reims. Ils ont également obtenu 10 corners, contre un seul pour les visiteurs.

Le match avait pourtant bien commencé pour Reims, qui a ouvert le score par Ibrahim dès la 13e minute. Mais les Cannois n’ont jamais lâché, égalisant grâce à leur capitaine emblématique Cheikh N’Doye à la 52e minute. Il aura fallu une nouvelle inspiration d’Ibrahim pour permettre aux Rémois de reprendre l’avantage (1-2, 55e) et de s’offrir une qualification historique.

Cheikh N’Doye tacle la prestation rémoise

Mais ce succès rémois n’a pas convaincu tout le monde. À commencer par Cheikh N’Doye lui-même, visiblement affecté par l’élimination : « C’est une déception. On a bien joué, on n’a pas de regrets. Malheureusement, on perd comme ça : le football est cruel. C’est une équipe de Ligue 1 qui ne veut pas jouer, raison pour laquelle ils sont 12e en championnat », a-t-il lancé au micro.

Un tacle glissé en règle à l’encontre d’une équipe rémoise qualifiée certes, mais sans convaincre. Ce type de match ne rassure ni les supporters, ni les analystes à quelques semaines de la finale contre le PSG. Une finale qui s’annonce déséquilibrée si Reims ne hausse pas significativement son niveau de jeu.

Reims ne se rassure pas avant le sprint pour le maintien

Si Reims a assuré l'essentiel, ils n'ont pas rassuré. À trois points de l'ASSE, ils restent dans le viseur des Verts. Ce plan de jeu ultra-défensif permettra-t-il aux rémois de s'en sorti ? Il s'est montré efficace face à l'OM et Cannes. De quoi glaner deux victoires consécutives précieuses. Suffisant ? L'avenir le dira !

Source : L’Équipe