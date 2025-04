L'ASSE a enfin brisé la malédiction à l'extérieur ! Grâce à la décision de la commission de discipline validant le score de 2-0 obtenu contre Montpellier le 16 mars dernier, les Verts mettent fin à une série de 327 jours sans victoire hors de leurs bases (ou 344 si l'on prend la date de décision de la LFP d'entériner le score). Un tournant dans leur saison ?

La rencontre entre Montpellier et l'AS Saint-Étienne, arrêtée prématurément, a finalement été entérinée par la commission de discipline avec une victoire 2-0 pour les Verts. Cette décision, bien que prise administrativement, permet aux hommes d'Eirik Horneland de briser une spirale négative qui durait depuis le 23 avril 2024, date de leur dernière victoire à l'extérieur face à Grenoble (2-0).

Les Verts semblaient bien partis pour ne remporter aucune victoire à l'extérieur au cours de cette saison, tant cette série semblait interminable. Loin d'être la pire de l'histoire du club, elle reste tout de même un symbole des difficultés rencontrées ces dernières années, et notamment cette saison. Car oui, le record absolu du club reste celui de 578 jours sans victoire hors de ses bases, entre le 9 avril 1994 et le 8 novembre 1995. Une période de disette encore plus marquante, à une époque où l'ASSE vivait là encore une énième crise sportive, sous les ordres d'Elie Baup.

L'histoire des séries à l'extérieur de l'ASSE

L'AS Saint-Étienne a traversé différentes périodes de disette à l'extérieur. Certaines ont marqué l'histoire du club, tant dans l'ombre que dans la lumière :

Plus longue série sans victoire à l'extérieur : 29 matchs entre avril 1994 et novembre 1995 (578 jours).

: 29 matchs entre avril 1994 et novembre 1995 (578 jours). Plus longue série d’invincibilité à l'extérieur : 18 matchs entre août 1980 et août 1981. Une époque où les Verts dominaient encore le football français.

: 18 matchs entre août 1980 et août 1981. Une époque où les Verts dominaient encore le football français. Plus longue série de défaites consécutives hors de ses bases : 8 revers entre janvier et août 1996.

: 8 revers entre janvier et août 1996. Plus longue série sans but marqué à l'extérieur : 9 matchs, également entre janvier et août 1996.

Ce succès administratif (mais également sportif, ne l'oublions pas !) contre Montpellier doit désormais être le point de départ d’une réelle dynamique et donner de la confiance pour la prochaine rencontre à Lens. Cette victoire permet d’effacer mentalement cette série noire et pourrait redonner confiance aux joueurs. Un facteur psychologique non négligeable à ce stade de la saison.

Objectif : transformer ce succès en dynamique

La grande question qui se pose désormais est de savoir si cette victoire sera un tournant. L’ASSE a l’occasion d'enchaîner avec un prochain déplacement qui s’annonce aussi périlleux que primordial du côté de Lens. Une victoire acquise sur le terrain viendrait valider ce renouveau et montrer que l’équipe a véritablement tourné la page.

Les joueurs devront répondre présents et prouver que cette victoire contre Montpellier ne doit pas être un feu de paille. Eirik Horneland et son staff ont un rôle essentiel à jouer pour capitaliser sur cette décision favorable et insuffler un nouvel état d’esprit à leurs hommes. Le compteur "points" a enfin tourné. Fin de la malédiction ou simple sursis ? Réponse dès dimanche et dans les prochaines semaines !