L'ASSE retrouve la compétition après deux semaines de trêve internationale. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi avant de recevoir le PSG samedi soir. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On va commencer le point sur le groupe avec Augustine Boakye qui a été opéré pendant la trêve internationale. Il a un souci à la cheville qui va mettre fin à sa saison. On va aussi voir dans quel état revient Djylian N’Guessan qui est parti en sélection avec les U17 et qui a marqué cinq buts en trois matchs. On va faire le point sur son état de forme quand il reviendra demain.

Batubinsika et Davitashvili sont revenus de la période internationale avec confiance et ont gagné les deux matchs. Moueffek, a fait sa première séance d’entrainement avec le groupe aujourd’hui. Tout s’est bien passé. On fera le point demain pour voir s’il peut être dans le groupe.

J'ai oublié de vous parler de Mickael Nadé qui a été opéré du doigt et qui s'est entraîné toute la semaine avec le groupe. On attend encore demain pour faire un dernier point, mais en dehors de ces joueurs, les autres sont bons pour le service.

Ben Old et Ibrahima Wadji sont en bonne condition physique, ça fait un moment qu'ils s'entraînent sans restrictions avec le groupe. Ils sont candidats pour être dans l'équipe contre Paris."

Horneland croit en la renaissance de Wadji à l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Wadji ? Il a joué avec l’équipe que j’entrainais pendant 6 mois, avant qu’il parte pour une autre équipe. Depuis que je suis arrivé ici, il a eu une longue période d'indisponibilité. Mais depuis qu'il est de retour sur les terrains, j'ai retrouvé le joueur que je connaissais : Très actif et très intense. C'est un joueur qui cherche toujours à accélérer le jeu, et pour les défenseurs, c'est très difficile à gérer.

Quand je le vois à l'entraînement, il est très actif, il est impliqué sur beaucoup de buts. Il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. J'ai vraiment hâte de pouvoir compter sur lui dans l'équipe. Avec Wadji et Cardona, On a deux joueurs qui sont assez bons pour exploiter la profondeur. Et nous avons aussi Ben Old et Davitashvili. On regrette évidemment de ne pas pouvoir compter sur Augustine Boakye, mais le fait qu'Ibrahima soit disponible nous laisse pas mal de possibilités.

Wadji est un attaquant très actif dans les espaces. Si je me souviens bien, il avait marqué 7 buts en 10 matchs. Il a été très important pour nous parce qu'on a obtenu une qualification européenne avec lui en 2018. Il peut jouer dans l’axe ou sur le côté."