Après trois journées de championnat, la Ligue 1 effectue sa première pause. L’ASSE va pouvoir travailler pour préparer au mieux la réception du LOSC prévue la semaine. Programme de la semaine !

Plusieurs jouers vont quitter le Forez pendant cette trêve internationale. C’est le cas de Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika, Ben Old, Lucas Stassin, Mathis Amougou et Ayman Aiki. Pas l’idéal pour Olivier Dall’Oglio et son staff qui va devoir composer avec. L’entraîneur des Verts devra trouver les leviers pour aller chercher les ressources nécessaires qui permettront à son équipe d’aller chercher leurs premiers points vendredi prochain. L’ASSE reçoit Lille dans un Chaudron qui récupérera son kop Nord. Une arme de plus qui arrive au bon moment pour les stéphanois. Dans cette attente, place à la préparation !

Programme de la semaine

Lundi 2 septembre

Entraînement des féminines à huis clos

Mardi 3 septembre

Entraînement des pros ouvert au public (16h, Centre sportif Robert-Herbin) et entraînement des féminines à huis clos

ASSE.fr : Les photos de la séance d’entraînement

Mercredi 4 septembre

Entraînements des pros à huis clos entraînement des féminines à huis clos

ASSE.TV : Inside Match Week, saison 5, épisode 6

Jeudi 5 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines ouvert au public (10 h 30, stade Salif-Keïta)

Vendredi 6 septembre

Entraînements des pros à huis clos entraînement des féminines à huis clos

Pas de match pour les pros de l’ASSE

Samedi 7 septembre

U19 National (Journée 3) : ASSE – Marseille au stade Aimé-Jacquet (L’Étrat, 13 h)

Amical (Arkema Première Ligue) : Montpellier – ASSE (Montpellier, 16 h)

Dimanche 8 septembre

U17 National (Journée 3) : Nice – ASSE (11 h)

National 3 (Journée 3) : AS Saint-Etienne – Lyon la Duchère au stade Aimé-Jacquet (L’Étrat, 15 h)

> Match en live sur YouTube

Attention, l’ASSE précise : « Programme sous réserve d’éventuelles modifications. Certaines séances d’entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l’ensemble des joueurs du groupe professionnel n’est également pas toujours assurée. »