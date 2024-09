Après trois journées de championnat, le moment de la trêve internationale est désormais arrivée. Pendant deux semaines, plusieurs joueurs de l’ASSE vont partir en sélection pour représenter leur pays. Alors qu’Olivier Dall’Oglio pensait qu’il ne pourrait pas compter sur l’une de ses nouvelles recrues, une bonne nouvelle est arrivée dans le Forez !

Plusieurs départs en sélections pour l’ASSE

Oliver Dall’Oglio devra composer sans plusieurs éléments durant ces deux semaines. Jeunes ou plus anciens, ils sont nombreux à rejoindre leur sélection afin de disputer plusieurs rencontres.

Abdelhamid sélectionné (Maroc)

Davitashvili (Géorgie)

Batubinsika (Congo)

Amougou et Aiki (Equipe de France U20)

Fodé Camara et Luan Gadegbeku (Equipe de France U18)

Sahraoui (Algérie U20)

Cela n’a en revanche pas été le cas d’Ibrahim Sissoko non retenu avec sa sélection. C’est aussi le cas du jeune Lucas Stassin.

Lucas Stassin va rester dans le Forez !

Un autre joueur était annoncé en sélection. Le tout jeune avant-centre de l’ASSE, Lucas Stassin arrivé le dernier jour du mercato, à l’habitude de rejoindre l’équipe belge. Depuis tout jeune, il évolue au sein des différentes équipes jeunes de cette sélection. Le joueur a de nouveau été sélectionné pour le rassemblement qui arrive. Olivier Dall’Oglio s’était exprimé en conférence de presse d’après match à ce sujet.

» Les trois quarts de nos joueurs qui partent en sélection durant la trêve. En fait les joueurs qu’on a pris : l’international et l’espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir, on a nos jeunes joueurs qui sont en équipe de France aussi qui vont partir, nos internationaux… Donc en fait, on ne pourra pas profiter, mais avec ceux qui resteront, on va quand même travailler, ça, c’est sûr, là, il n’y a pas de doute, on va continuer à bosser, de toute façon qu’à l’issue, on peut avoir d’autres que le travail. »

Finalement, le coach stéphanois a reçu une bonne nouvelle. Lucas Stassin ne rejoindra pas la belgique. Lucas Stassin a été convoqué dans un premier temps, mais ne s’est finalement pas présenté, après que des discussions ont eu lieu entre l’ASSE et la sélection.