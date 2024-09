Le début de saison de l’ASSE n’est pas à la hauteur des espérances. Avec trois défaites en autant de matchs, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio peinent vraiment en ce début de saison. Ce ne sont pas les deux matchs à venir contre Lille puis Nice qui vont rassurer les supporters. Le coach stéphanois s’est montré particulièrement agacé par la défaite (0-4) de ce samedi… mais pas que !

Dall’Oglio le sauveur

Retrogradé en ligue 2 après un barrage cauchemardesque contre l’AJ Auxerre, l’ASSE doit se reconstruire. Rapidement, Laurent Batlles est nommé entraîneur et annonce un projet de deux saisons pour retrouver la ligue 1. Après six premiers mois catastrophiques, le club ajuste correctement au mercato hivernal et finit finalement la saison à la 9e place grâce notamment à Nkounkou et Krasso en très grande forme.

À l’été 2023, les deux joueurs quittent le club. Remplacés par Sissoko et Bentayg, les Verts sont sur courant alternatif jusqu’en décembre. Des résultats qui couteront le poste de l’ancien troyen…

Olivier Dall’Oglio a réalisé le coup parfait la saison dernière. En arrivant en décembre après le licenciement de Laurent Batlles, il aura su offrir une deuxième partie de saison tonitruante ponctuée par une accession en ligue 1. Une mission quasi impossible à son arrivée ! Pour ce retour en ligue 1, l’ASSE a changé de présidence et a une autre ambition. Un projet à moyen terme bien identifié.

Dall’Oglio prolonge d’une saison à l’ASSE !

Comme le stipulait son contrat, l’accession en ligue 1 offre une année supplémentaire à Olivier Dall’Oglio dans le Forez. Dès le changement de main, Yvan Gazidis conforte l’entraîneur stéphanois dans ses missions. Lors d’un entretien dans l’Equipe, le président de l’ASSE enfonce le clou sur le cévénol :

« Olivier s’est retrouvé dans une situation difficile l’année dernière. Et il a fait du très bon travail avec l’équipe. Vous savez, il a été très pragmatique avec les joueurs qu’il avait, et il les a mis en position de réussir. Il aurait été très facile de tout perdre. C’est donc le signe d’un bon entraîneur qui a été capable de rassembler l’équipe après avoir manqué la montée directe. J’aime aussi la façon dont Olivier est prêt à collaborer avec nous. Il y a des entraîneurs qui sont très concentrés sur leurs idées et ne veulent pas qu’il y ait d’autres opinions autour. Olivier n’est pas comme ça. »

Une phrase qui n’est pas anodine et qui montrait la volonté de la direction de changer de projet. Dall’Oglio le sait, le projet Kilmer Sport qui s’apparente à quelque chose de moyen terme est tout aussi différent que celui très court termiste de Romeyer-Caiazzo !

Mariage forcé, des limites rapidement observées ?

Un mercato pas satisfaisant pour ODO

Alors que le mercato aurait été quasi inexistant sous l’ancien duo Romeyer-Caiazzo, Kilmer Sport a investi près de 30 millions d’euros. Une somme qui a permis d’acquérir dix nouveaux joueurs (Prolongations Moueffek et Nadé, Old, Abdelhamid, Davitashvili, Boakye, Ekwah, Stassin, Cornud et Maubleu).

À l’issue de la rencontre contre Brest, Olivier Dall’Oglio a donné son avis global sur le mercato de l’ASSE : « Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, ils doivent nous amener, s’ils nous amènent pas sur l’expérience, ils doivent nous amener sur le plan technique. On a ciblé un petit peu ce manque chez nous de technique et ce sont des joueurs qui doivent nous amener des courses mais aussi une présence athlétique, on a pris quand même un joueur assez grand aussi parce qu’on parlait des coups de pied arrêtés. Mais ils ont été choisis aussi par rapport à l’apport technique qu’ils peuvent amener. Après ce sont des joueurs qui vont aussi découvrir le niveau. C’est un niveau supérieur à tous les niveaux, Donc à un moment donné, il va falloir vite, vite, vite s’adapter, que tout le monde s’adapte le plus vite possible. »

Alors que le technicien cévénol n’a cessé de marteler la volonté d’avoir des recrues expérimentées, il n’aura que Yunis Abdelhamid. Pourtant, l’entraineur stéphanois a soufflé plusieurs noms comme Matthieu Udol (Metz) ou encore Ludovic Ajorque (Mayence puis Brest). La stratégie de Kilmer Sport et celle de ODO semblent ne pas être en total osmose.

Un agacement chez ODO ?

Une situation qui semble crisper le coach de l’ASSE. Sa réaction d’après match sur la progression à avoir en dit long…

« Les trois quarts de nos joueurs qui partent en sélection durant la trêve. En fait les joueurs qu’on a pris : l’international et l’espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir, on a nos jeunes joueurs qui sont en équipe de France aussi qui vont partir, nos internationaux… Donc en fait, on ne pourra pas profiter, mais avec ceux qui resteront, on va quand même travailler, ça, c’est sûr, là, il n’y a pas de doute, on va continuer à bosser, de toute façon qu’à l’issue, on peut avoir d’autres que le travail. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ne sont pas encore compétitifs, on le voit bien, qui ne sont pas à leur niveau ou qui n’ont pas le niveau de la Ligue 1 pour l’instant, mais il va falloir aller le chercher. C’est surtout ça. Et avoir la rébellion, à un moment donné, de se battre plus, d’être plus fort dans les duels. Ça, c’est essentiel. »

Néanmoins, l’échange semble constant entre Olivie Dall’Oglio et sa direction. Au regard du mercato, il a l’air d’être factuellement peu écouté dans ses demandes… les prochaines semaines risquent de donner une réponse assez claire sur toutes ces interrogations.