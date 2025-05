L'ASSE retrouve la Ligue 2 après une saison pénible. Lors d'un débat, Ludovic Obraniak s'est exprimé sur le plateau de l'Équipe TV. Il n'a pas hésité à appuyer ses propos sur Kilmer Sports Ventures, Horneland et Dennis Appiah.

Ludovic Obraniak : "Lorsque tu fais le bilan sur la colonne vertébrale de l'équipe, tu as quand même quelques gars solides. Tardieu aura fait sa saison et aura essayé de tenir le milieu de terrain. Lucas Stassin, devant, a, lui aussi, fait le taf, mis des buts. Il s’est battu comme un chiffonnier pour permettre à Sainté d’exister. Offensivement, Saint-Etienne avait quand même des arguments. La non-retouche lors du mercato hivernal est incompréhensible ! L'ASSE est un club qui dispose de moyens. Le bilan t’emmène déjà à l’exécution. On le voit chez les supporters stéphanois, il y a une certaine forme de fatalité. Ils ne réagissent pas, ils s’y attendaient. Ils l’ont vu arriver le coup, ce n’est pas un gros coup de batte de baseball derrière la tête au dernier moment. Non, ils l’ont vu arriver de face et de loin… Les nouveaux dirigeants sont grandement fautifs."

Horneland coupable

Ludovic Obraniak : "Horneland pareil. J’ai été bluffé et séduit pendant un petit moment, notamment lors du match au Parc. Il y avait une ambition. Mais ça ne peut pas être à ce point. À un moment donné, comme De Zerbi à Marseille, il faut mettre ton ego et tes convictions de côté pour essayer de faire progresser au mieux ton équipe. Mais il est resté dans son truc et Sainté retourne en L2."

Appiah et les joueurs de l'ASSE dézingués

Ludovic Obraniak : "Ne dédouanons pas les joueurs non plus. Quand on voit les buts qu’ils prennent contre Toulouse… Prendre un double passement de jambes crochet et être à deux mètres aux abords des 5,50m sur un match capital, c’est tout simplement scandaleux. [...] Ce n’est même pas une question de niveau. Même si tu es nul, tu peux envoyer un peu. C’est un problème d’état d’esprit. Tu peux être mauvais mais avoir l'envie".

Être offensif en Ligue 2 ?

Ludovic Obraniak : "Mathieu Bodmer, lorsqu'il a monté son équipe au Havre pour retrouver la Ligue 1 avait expliqué que les équipe qui monte sont plutôt celles qui ont la possession et la maitrise du ballon. Des équipes offensives montent."