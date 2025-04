L’interruption du derby Saint-Étienne – Lyon suite au jet de projectile sur un arbitre assistant fait ressurgir de nombreux précédents en Ligue 1 et Ligue 2. Que risquent vraiment les clubs fautifs ? Tour d’horizon des sanctions passées qui pourraient inspirer la décision à venir pour l’ASSE.

Les incidents survenus à Geoffroy-Guichard dimanche ne sont pas isolés. Ces dernières saisons, la LFP a déjà eu à gérer de multiples débordements similaires, avec à chaque fois des mesures disciplinaires fortes, mais parfois très variables.

Le plus récent remonte au 15 mars dernier : Montpellier avait vu son match face à Saint-Étienne arrêté après le jet de fumigènes qui a blessé un stadier. Verdict : défaite sur tapis vert, tribune fermée pour trois rencontres.

En Ligue 2, Bastia a écopé d’un match à huis clos total et de cinq partiels après des projectiles visant un arbitre lors d’un match contre Lorient. L’intégrité d’un officiel avait été mise en cause. Troyes, de son côté, s’était vu infliger un point avec sursis, deux matches à huis clos et une défaite sur tapis vert après que des joueurs aient renvoyé des fumigènes en tribune.

L’OL, Nice déjà sanctionnés pour des précédents

Plusieurs grandes affiches de Ligue 1 ont aussi été entachées par des scènes regrettables. L’un des exemples les plus célèbres reste l’OL-OM de 2021, où Dimitri Payet avait reçu une bouteille sur la tête. Conséquences : retrait d’un point pour l’OL, match à rejouer à huis clos. La gravité de la blessure, l’arrêt définitif de la rencontre, et la dimension médiatique de l’affaire avaient pesé dans la balance.

Autre cas emblématique : Nice – Marseille en août 2021. Un jet de bouteille, une réponse musclée de Payet, et une invasion de terrain avaient dégénéré en bagarre générale. Résultat : match rejoué sur terrain neutre à huis clos, retrait d’un point pour Nice, et sanctions individuelles lourdes.

Le cas ASSE – Lyon : vers une sanction exemplaire ?

Avec les précédents récents en tête, le cas de l’ASSE pourrait bien déboucher sur un cocktail de sanctions : huis clos, retrait de points, voire défaite sur tapis vert. Tout dépendra de la lecture de la commission de discipline, qui tiendra compte de plusieurs éléments : la reprise du match, la coopération du club avec les autorités, et l’identification rapide du fauteur de trouble grâce à la vidéosurveillance.

Mais attention : toucher un arbitre reste une ligne rouge pour les instances, et l'exemplarité de la sanction pourrait être privilégiée à l’approche d’une fin de saison sous haute tension. Pour les Verts, en quête de maintien, la moindre sanction sportive pourrait coûter très cher.

Source : L'Équipe